إخلاء موقع انفجار ماسورة غاز والتسبب في انهيار جزئي لعقار بفيصل

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، موقع انهيار جزئي لعقار بسبب انفجار ماسورة غاز، أدى لى تحطيم 3 سيارات مركونة أسفل العقار في شارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع فيصل بالجيزة.

انهيار جزئي لعقار بفيصل

وأخلت محافظة الجيزة العقار من السكان، وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة، وبيان مدى تأثر العقار والعقارات المجاورة بالانفجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع غلق الغاز الطبيعى عن المنطقة.

وكان أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزئي لعقار سكني بسبب انفجار ماسورة غاز، بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة.

انهيار جزئي لعقار بفيصل

وانتقل رجال الحماية المدنية ومسئولين الحي إلى مكان البلاغ، وأسفر الحادث كما ذكر شهود عيان عن إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى، وتحطم الحوائط والجدران، وثلاث سيارات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انفجار ماسورة غاز مما أدى إلى انهيار جدران وحوائط عقار في بولاق الدكرور.

انهيار جزئي لعقار بفيصل

انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة، ومسئولو الحي إلى محل الواقعة، وتبين أن تسرب غاز أدى إلى انفجار ماسورة الغاز، مما تسبب في تصدع جدران وحوائط العقار وسقوط جزء منها.

وأسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكان، لكشف كافة الملابسات.