اليابان وفرنسا تتفقان على مواصلة تعزيز العلاقات الأمنية

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مواصلة تعزيز العلاقات الأمنية.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن كيشيدا يتطلع إلى العمل معًا لتحقيق "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، وذلك خلال محادثات هاتفية استمرت 40 دقيقة تقريبًا.

ورحب الجانبان بالتعاون الأخير بين بلديهما، بما في ذلك أسطول التدريب الفرنسي "جان دارك" الذي زار اليابان لإجراء تدريبات مشتركة في مايو الماضي.

ووصف كيشيدا فرنسا بأنها "شريك خاص" لليابان وأثنى على قيادتها في الاتحاد الأوروبي ووضع مخططًا استراتيجيًا لمشاركتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبه، هنأ ماكرون كيشيدا بمناسبة تنصيبه 4 أكتوبر الماضي ورحب بتعهدات اليابان الإضافية لمساعدة العالم على الاقتراب من انبعاثات الكربون الصفرية في قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للخارجية اليابانية، ناقش الجانبان أيضًا القضايا العالمية، بما في ذلك مكافحة كوفيد-19 وتطورات الأوضاع في القارة الإفريقية، فضلًا عن الشئون الإقليمية، مثل الصين وكوريا الشمالية.

وأكد الجانبان التعاون في تأمين عودة اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية.