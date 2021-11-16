الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الفراخ بـ26 جنيه في المزرعة.. استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارًا وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبلغت الاسعار كالاتي: 

سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزرعه نحو 26 جنيهًا، في حين تراوح السعر للمستهلك بين 30:34 جنيهًا.

وتراوح سعر الدواجن الساسو نحو 36 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 5.5 : 5.75 جنيهًا.

وتراوح سعر الفراخ أمهات بيضاء نحو 21 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمده يتراوح بين 34:38 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 40:41 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي نحو 56 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 42 جنيهًا.

وكان قد أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف وأن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائمًا لموجات ارتفاع في المواسم ومع دخول المدارس وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة  مع ارتفاع الأسعار وخوفًا من زيادة الأسعار. 

وقال سليمان في تصريحات لـ"الدستور" إن الواردات من جدون الدواجن والدواجن البياض لم تقل بل ارتفعت بنسبة 7% من أجل زيادة إنتاج البيض، كما تم عقد بروتوكول مع عدد من البنوك والاتحاد العام لمنتجي  الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالية لمربي الدواجن لرفع كفاءة عنابر الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل مصروفات التشغيل كما تم إدراج مشروعات الثروة الحيوانية ضمن مبادرة البنك المركزي للحصول على قروض للثروة الحيوانية كما تم تبسيط إجراءات تراخيص مزارع الدواجن لرفع كفاءة العنابر بالتالي زيادة الإنتاج.

وأضاف سليمان “أنه تم وقف تصدير البيض للخارج لتوفير الاحتياجات وعمل توازن في السوق وضبط الأسعار بالأسواق وبدأت الأسعار في الانخفاض”.

الفراخ ب٢٦ جنيه المزرعة استقرار أسعار الدواجن والبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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