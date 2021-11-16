الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

دراسة: الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية يضغط على شركات النفط

النفط
النفط

يعكف مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا في نيويورك، على دراسة تأثير الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية على  شركات النفط، من خلال جدول أعمال «البيئة والمجتمع والحوكمة»، وعلاقتها المباشرة بشركات عدم الممانعة من خلال النظام البيئي للمنظمات والمبادئ التي انبثقت عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس، وكذلك من المستثمرين والمنظمين في الأسواق المالية العالمية.

وأشار مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، إلى أن ظهور استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - الاستثمار الذي يركز على الإشراف البيئي، والمسؤولية الاجتماعية ، وحوكمة الشركات - في القرن الحادي والعشرين أدي خلق ضغوط كبيرة على شركات النفط.

 ولفت إلى أن هذا الضغط كان علي بعض المساهمين في شركات النفط الدولية (IOCs) ويرمي عليهم اهتمام أكبر لأهداف، وتنويع نماذج أعمالهم بعيدًا عن الهيدروكربونات إلى مصادر أخرى للطاقة وسط الجهود المبذولة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أن شركات النفط الوطنية (NOCs) - التي تسيطر حاليًا على حوالي 50 % من إنتاج النفط في العالم - لها تفويضات مؤسسية مختلفة عن نظيراتها في IOC مما قد يعني وجود علاقة أكثر تعقيدًا مع أهداف ESG. شركات النفط الوطنية مملوكة بشكل رئيسي من قبل الحكومات في العالم النامي ، وبالتالي تواجه مطالب مختلفة إلى حد كبير عن شركات النفط الدولية التي تستجيب لمساهمي القطاع الخاص.

وأشار مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، إلى أن هناك اختلافًا ولكنه لا يعني أن شركات النفط الوطنية لا تشعر أو لن تشعر بالضغط لمعالجة قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، بالنظر إلى الحصة الكبيرة لشركات النفط الوطنية في إنتاج النفط العالمي - وحقيقة أن هذه الحصة قد تزداد مع تنوع شركات النفط الدولية - فإن الضغوط التي تواجهها والتغييرات التي تقوم بها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل صناعة النفط والغاز وكذلك على قدرات البلدان لتحقيق أهداف المناخ. خلال اجتماعات COP 26 في نوفمبر 2021 في جلاسكو، أصبحت المملكة العربية السعودية والهند أحدث دولة لديها شركات نفط وطنية قوية تتعهد بالوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقود القادمة.

ويرتكز إطار عمل "ESG" فيما يتعلق بشهادات عدم الممانعة والتحديات المتمثلة في قياس الالتزام بها بدقة بسبب عدم كفاية توحيد المقاييس وتنوع أطر إعداد التقارير، وذلك نظرًا لأن الكفاءة البيئية والاجتماعية والحوكمة لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، فقد تكون الشركات قوية في بعض المجالات وضعيفة في مناطق أخرى ، مما يجعل من الصعب تقييم أداء “ESG” ككل.

وتأتي ضغوط "ESG" جنبًا إلى جنب مع المناقشات حول انتقال الطاقة وتغير المناخ، فإن تقييمات "ESG" لا تقيم خطط انتقال الطاقة الخاصة بالشركات ، حتى لو كانت بعض جوانب درجات "ESG" قد توفر رؤى عنها. يولي التعليق اهتمامًا خاصًا لأهمية حوكمة الشركات لشركات النفط الوطنية في تحقيق أهداف "ESG" الشاملة؛ نظرًا للاختلافات الرئيسية بين هيكل ملكيتها وهيكلة شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة النفط.

مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية شركات استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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