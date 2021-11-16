دورات تثقيفية استعداداً لإجراء انتخابات نقابات العمال في الإسكندرية

واصلت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، برئاسة المهندس خالد الفقى، تنظيم دوراتها التثقيفية للنقابيين والقيادات العمالية من مختلف شركات قطاع الأعمال والخاص من محافظات مصر استعدادا لانتخابات النقابات العمالية التى سوف تجرى خلال الأشهر المقبلة.

واختتمت الندوة التثقيفية بعنوان «السلوك التنظيمي داخل المنظمات» بالإضافة إلى ندوة بعنوان «قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ولائحته التنظيمية».

وتحدث في الندوة رحاب عبد الفتاح، عميد معهد الثقافة السكانية والبيئة بالمؤسسة الثقافية العمالية، وخالد فاروق، وكيل معهد الثقافة السكانية والبيئة بالمؤسسة الثقافية العمالي.

وناقش الحضور خلال الندوة التعديلات المطلوبة فى القوانين المطروحة وكيفية الحفاظ على مكتسبات العمال وحقوقهم التأمينية وكذلك استعداد الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة للانتخابات القادمة وكذلك تجارب النقابيين من ناحية السلوك التنظيمي وكيفية التعامل مع مطالب العمال ومشكلاتهم مع الإدارة خاصة فى المرحلة المقبلة.

كان قد اختتمت فعاليات المجلس التنفيذى لاتحاد المتقاعدين، الذي عقد بالمبنى الاجتماعى والثقافي بالعجمي بالإسكندرية الذي افتتح يوم 22 في مقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر.