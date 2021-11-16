الكندوز بـ145 والجملي بـ100 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق وشملت الآتي:

يتراوح سعر اللحم الكندوز من 145:165 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر كباب الحلة من 140:160 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين 145:170جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر اللحم المفروم من 130:160 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو 130 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكلاوى والقلب من 140:160 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر السجق البلدى نحو 120:130 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر اللحم الضأن من 150:170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكبدة الضأن من 140:170 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر اللحم الجملى بين 100:120 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر الاستيك والبفتيك من 130:160 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الموزة الكندوز من 140:160 جنيهًا.

ويتراوح سعر عرق التربيانكو بين 140:160 جنيهًا.