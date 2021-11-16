الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكندوز بـ145 والجملي بـ100 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق وشملت الآتي:

يتراوح سعر اللحم الكندوز من  145:165 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر كباب الحلة من 140:160 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين 145:170جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر اللحم المفروم من 130:160  جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو 130  جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكلاوى والقلب من 140:160 جنيهًا للكيلو.

وبلغ  سعر السجق البلدى نحو 120:130 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر اللحم الضأن من 150:170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكبدة الضأن من 140:170 جنيهًا للكيلو.

يتراوح  سعر اللحم الجملى بين 100:120 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر الاستيك والبفتيك من 130:160 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الموزة الكندوز من 140:160 جنيهًا.

ويتراوح سعر عرق التربيانكو بين 140:160 جنيهًا.

الكندوز ب١٤٥ والجمل ب١٠٠ جنيه أسعار اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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