الكندوز بـ145 والجملي بـ100 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق
شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق وشملت الآتي:
يتراوح سعر اللحم الكندوز من 145:165 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر كباب الحلة من 140:160 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين 145:170جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر اللحم المفروم من 130:160 جنيهًا للكيلو.
وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو 130 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر الكلاوى والقلب من 140:160 جنيهًا للكيلو.
وبلغ سعر السجق البلدى نحو 120:130 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر اللحم الضأن من 150:170 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر الكبدة الضأن من 140:170 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر اللحم الجملى بين 100:120 جنيهًا للكيلو.
ويتراوح سعر الاستيك والبفتيك من 130:160 جنيهًا للكيلو.
وتراوح سعر الموزة الكندوز من 140:160 جنيهًا.
ويتراوح سعر عرق التربيانكو بين 140:160 جنيهًا.