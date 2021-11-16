الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات خلال يومين

عقيلة صالح
عقيلة صالح

يعتزم رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عن تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في بنغازي.

حيث أكد المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان فتحي المريمي في تصريح له، أن رئيس المجلس النيابي، عقيلة صالح سيتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي، خلال اليومين القادمين.

كما أوضح أن رئيس البرلمان ينوي التنافس على رئاسة ليبيا، استجابة لرغبة المكونات القبلية والاجتماعية في منطقة الشرق الليبي.

وقدم المشير خليفة حفتر أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا رسميًا اليوم الثلاثاء، في لجنة انتخابية في بنغازي.

وأعلنت مصادر خاصة لـ"العربية" أمس الإثنين :أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سوف يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية غدًا‎.

يأتي هذا فيما أكد مدير إدارة التواصل والتوعية بالانتخابات بالمفوضية العليا، خالد المناعي، أن سيف الإسلام القذافي قدم ملف ترشحه لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وأضاف، في بيان له الأحد: “لقد تسلمنا أوراق ترشيح سيف الإسلام القذافي للرئاسة”.

يأتي هذا فيما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أول مقابلة صحفية مع سيف الإسلام القذافي، بعد اختفاء دام 10 سنوات، تحت عنوان “ابن القذافي ما زال حيًا ويريد أن يستعيد ليبيا”.

وقال نجل القذافي خلال المقابلة: "أنا رجل حر وأسعى للعودة إلى الساحة السياسية"، مضيفًا: “تعمدت الاختفاء لأن الليبيين ينجذبون للغموض”.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيف الإسلام استغل غيابه عن الساحة في مراقبة الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والعمل بهدوء على إعادة تنظيم القوة السياسية التابعة لأبيه والمعروفة باسم "الحركة الخضراء"، ورغم تحفظه بشأن الحديث عن احتمالية ترشحه للرئاسة، فهو يعتقد أن الحركة التي يقودها بإمكانها أن تعيد للبلاد وحدتها.
 

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