أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٥ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٩ الى ١٥ نوفمبر الجاري الجاري.

وأشار الملخص الأسبوعي إلى أنه تم تنفيذ يوم حقلي لمحصول الطماطم بمركز العياط، بمحافظة الجيزة على مساحة ٦ فدان، من الصنف N23 بحضور عدد من المزارعين، وتم استعراض الأصناف الحديثة للطماطم وطرق مكافحة الحشرات والآفات والتوصيات الفنية الحديثة للطماطم، كما عُقد بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماع مشترك مع مديرية الطب البيطري وأصحاب مراكز تجميع وتطوير الالبان، لمتابعة مراكز تجميع وتطوير صناعة الألبان للوقوف على الوضع النهائي لها وعددها (24) مركزا ومناقشة المشكلات التي تعوق سير التطوير لتذليلها، كما تم شن للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط (360) قرص فوسفيد المومنيوم (حبة الغلة) المسجلة ولكن محظور تداولها حر بالأسواق، كما تم ضبط (45) عبوة من المبيدات الغير مسجلة بوزارة الزراعة في إطار التداول غير القانوني للمبيدات، كما شاركت مديرية الزراعة في فعاليات أسبوع خدمة المجتمع تحت عنوان: (التغيرات المناخية وسلامة الغذاء) والتي نظمته كليه الزراعة ـ جامعة المنوفية، كذلك تم عقد (36) ندوة ارشادية، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

كما انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية من تحصين 145 ألف و282 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور خلال شهر اكتوبر بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 1972 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، ، كما تم تنظيم 235 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمدينة القرين، وأسفرت عن تحرير ( 6 ) محاضر مخالفة، وضبط ( 367 عبوة ) لدواء بيطري مخالف ( مجهول المصدر - منتهي الصلاحية )، كما عُقد بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماع المجلس الاستشاري الزراعي حيث تم مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي ومقترحات الحلول والتكامل بين جميع القطاعات.

وفي مديرية الزراعة بالنوبارية، أعلنت عن استمرارها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة فورية لمساحة أكثر من 1000 متر بمنطقة جنوب التحرير بمديرية الزراعة بالنوبارية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرارها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعدي بزمام جمعية الخليج الزراعية، كما تواصل المديرية المرور على المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر وحث المزارعين على زراعة المحصول لما له من عائد مادى مجزى بالإضافة إلى سد الفجوة الغذائية منه، حيث تمت زراعة 33 ألف فدان عروة أولى وثانية وثالثة، وجار التعاقد مع بعض الشركات من قبل المزارعين.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط 1336 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 6 محاضر بالمخالفات، كذلك تم حصين 900 راس ضد مرض الجلد العقدي، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد دورة تدريبية للقائمين على تشغيل كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية والمراقبات والإدارات تحت عنوان دورة تدريبية على التحديثات الجديدة لمنظومة كارت الفلاح.

وواصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنطاق المحافظة، كذلك تم عقد دورة تدريبية بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الحقلية، كذلك تم المرور على الإدارة الزراعية بكفر سعد لمتابعة سير وانضباط العمل بالإدارة وتم التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة واحكام السيطرة على الزمام الزراعي والتصدي الفوري لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، اطسا، ابشواى، طامية، كما تم عقد ندوات توعوية للمزارعين حول خطورة دودة الحشد الخريفية الجياشة،

كما وجهت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا ومباحث التموين ضربة قوية لمافيا التقاوي الفاسدة في المحافظة بعد إحباط محاولة بيع حوالي ٣٠ طن تقاوي قمح منتهية الصلاحية في أحد المخازن بمركز سمالوط، حيث تم غلق المخزن وتشميعه والتحفظ على محتوياته وتحرير محضر بالواقعة وعرضه علي النيابة لتباشر التحقيقات.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، عدد 5 حقول إرشادية لأقماح المكرونة لأول مره في جنوب سيناء، كذلك تم زراعة عدد ١٠ حقول إرشادية للقمح والشعير بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بمدينتي رأس سدر ومدينة الطور ، كما تم توفير مفرمة للمخلفات الزراعية لتدوير المخلفات الزراعية، كما تم الانتهاء من إنشاء وحدة للخدمات البستانية بمديرية الزراعة، لخدمة القطاع الزراعي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول المعاملات الزراعية لمحصول القمح في الظروف الصحراوية.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان 7 حملات على أسواق اللحوم بالمحافظة، أسفرت عن ضبط ربع طن لحوم بلدي بقرى وضاني ولحوم مستوردة ودواجن وأسماك، مذبوحة خارج المجزر ولحوم مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.