الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة عقد اختبارات شهرية للطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الجداول المتداولة بشأن عقد اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الدراسية والحذف من مناهج الصفوف.

وقال وزير التربية والتعليم خلال رده بمجموعة معا نستطيع: "إن كل ما يتم تداوله عن اختبارات شهرية للصفوف أو حذف من مناهج الصفوف غير صحيح بالمرة وغير حقيقي".

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار الحكومة بمنع دخول غير المطعمين لمقارات العمل تم تنفيذه بداية من، أمس الاثنين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وكشف الدكتور طارق شوقي، أنه تم تطعيم أكثر من 95% من المعلمين والإداريين العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا، منهم الجرعة الواحدة، ومنهم جرعتين، لافتا إلى أنه جاري تطعيم باقي العاملين.

وكشف وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات له، أن الدولة وفرت حوالي 8 ملايين جرعة فايزر لطلاب المرحلة الثانوية للفئة العمرية بين 15 لـ 19 سنة.

وناشد الوزير، الطلاب بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على سلامة صحتهم.

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