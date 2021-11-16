الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين في «مصر للألومنيوم»

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

انطلقت بنجاح صباح اليوم الثلاثاء 16/11/2021 بمقر مشروع الخط السابع بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أعمال الدورة التدريبية (Online),Back2School - 2021 المقدمة من شركة Fives Silo وبمشاركة جميع مصاهر الألمنيوم في العالم.
وذلك تحت رعاية  المهندس محمود علي أحمد سالم- العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم- و المهندس رئيس قطاعات الشئون الإدارية والخدمات والمحاسب مدير عام تنمية الموارد البشرية والزملاء بإدارة التدريب وإدارة مشروع الخط السابع
وتضم الدورة ثلاث فصول تدريبية بمشاركة نخبة من مهندسي قطاعات الإنتاج وقطاعات إنتاج الأقطاب والحراريات وتشمل الفصول التدريبية الموضوعات الآتية: 
 𝑭𝒓𝒐𝒎 16 𝒕𝒐 18 𝑵𝒐𝒗𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓, Fives proposes 3 on-line training sessions on:
 ECL reduction equipment mechanical 
 ECL reduction equipment electrical
 Solios carbon equipment  

1- Electrical maintenance of PTM equipment &PLC: 
الكورس التدريبي علي الصيانة الكهربائية لأوناش خدمة الخلايا و PLC 

2- Mechanical maintenance of PTM equipment:
كورس تدريبي علي الصيانة الميكانيكية لاوناش خدمة الخلايا

3- Green Anode Plant (GAP) mechanical and process, Gas treatment center (GTC) , Fire Control Systems (FCS)
كورس برنامج للكربون: جزء في صيانة مصنع البلوكات ميكانيكا , عمليات مصنع البلوكات , جزء في معالجة الغازات للخلايا, جزء في افران التحميص
This Back2School training program is specially designed for operational and maintenance teams in Aluminium smelters, to improve their technical and process knowledge.

مصر ربو خدمات الثلاثاء عمل طلاق صيانة الكهرباء تفاصيل مدير برنامج كهربا نفي أحمد عدن اليوم مصنع زملاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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