الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات في العثور على جثة عامل داخل شقته بالإسكندرية

جثة
جثة

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة إنهاء عامل حياته بعد إصابته بحالة من الاكتئاب النفسى بشنق نفسه داخل شقته، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتحفظ على الحبل المستخدم وإرساله إلى الطب الشرعي وسؤال أهلية المتوفى عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة المدعو "م.ا.أ،" 50 سنة، عامل، داخل غرفة بالشقة محل سكنه إثر قيامه بالانتحار بشنق نفسه مستخدما حبل خلف باب الغرفة محل الواقعة بدائرة القسم.

- تفاصيل الواقعة


علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، وبرفقة سيارة إسعاف الي محل الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين من التحقيقات أن وجود جثمان المتوفي ويرتدي كامل ملابسه ووجود سحبات برقبته من أثر حبل كان مربوط علي الرقبة، ووجود رباط باقي أجزاء الحبل خلف باب الغرفة وأن الباب ليس له مقبض من الداخل وتوفى متأثرا بالخنق. 

وكشفت التحريات أن المتوفى كان يعاني من حالة اكتئاب نفسي لمروره بضائقة مالية دفعته لهذا الفعل، ولم يتهم أقارب المنتحر أحداً بالتسبب فى مصرعه أو أن تكون الوفاة نتيجة أسباب جنائية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر بالواقعة رقم 14328 لسنة 2021 إداري قسم شرطة المنتزة ثان، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الإسكندرية قسم شرطة بالاسكندرية التحقيق اكتئاب مصرع

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وائل لطفي

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