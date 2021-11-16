إشادة الرئيس السيسى بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا تتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.



وأبرزت الصحف إشادة الرئيس السيسي بعلاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، التي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتي فتحت آفاقا جديدة للتعاون في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، أمس، من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجرت، خلال الاتصال، مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة، وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة، كذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس الروسي أكد حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين، فضلا عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



كما عبر بوتين عن تقديره الجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، التي عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي، مؤكدا حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ولتعزيز جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.



جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».



وأضاف أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت افتتاح «جامعة مصر المعلوماتية» وسير العملية الدراسية بها، فضلا عن التوسع في تدريب طلبة المدارس على مهارات تكنولوجيا المعلومات، وكذا تطبيق مبادرة «مستقبلنا رقمي» التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين، إلى جانب مبادرة «إفريقيا للإبداع الرقمي» والتي كان أطلقها الرئيس.



كما جرى عرض جهود وزارة الاتصالات في التحول الرقمي للدولة، خاصةً ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، ورقمنة المحاكم من خلال استراتيجية «عدالة مصر الرقمية».



كما أطلع الرئيس - خلال الاجتماع - على جهود وزارة الاتصالات في إطار المحور الخدمي لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، من خلال تطوير البنية الأساسية للإنترنت، وتحسين خدمات المحمول بالتوسع في الأبراج، بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمات ومكاتب البريد، والتي ستشهد الانتهاء من تطوير أكثر من 3000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالي، بما في ذلك تطوير منظومة الطرود لتشجيع التجارة الإلكترونية.