الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن ترحب بإطلاق سراح صحفى أمريكى من السجن فى ميانمار

ميانمار
ميانمار

رحبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي دانييل فينستر من السجن في ميانمار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في تصريح - إن فينستر كان قد تعرض خطأ للاحتجاز لما يقرب من ستة أشهر.
وعبَّر بلينكن عن تقديره للجهود التي بذلتها سفارة بلاده في ميانمار والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز والتي أدت إلى إطلاق سراح الصحفي الأمريكي.
وأشار بلينكن إلى أن بلاده ما زالت تواصل الدعوة للإفراج عن آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز في ميانمار بصورة غير عادلة.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع جديد للرأي، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط انتقادات كبيرة لسياسته الاقتصادية.

وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، و"آية بي سي نيوز"، أبدى 41 بالمئة فقط من الأمريكيين موافقتهم على أداء بايدن، بانخفاض 11 نقطة منذ الربيع الماضي.

ووجد الاستطلاع أن 80 في المئة من الديمقراطيين يؤيدون زعيم حزبهم، مقارنة بـ 94 في المئة كانوا يؤيدونه يونيو الماضي.

و وافق 4 من كل 10 ديمقراطيين بقوة على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاستطلاع الجديد، بانخفاض من حوالي 7 من كل 10 فعلوا ذلك في يونيو.

ويأتي هذا الانخفاض وسط انتقادات كبيرة لتعامله مع الاقتصاد الأمريكي، حيث وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، في أكتوبر.

وأجرى الاستطلاع الذي شمل 1001 مواطن أمريكي، من بينهم 882 ناخبًا مسجلًا، في الفترة من 7 نوفمبر حتى 10 نوفمبر الجاري، عبر الهواتف الأرضية والمحمولة.

وقال ما يقرب من 70 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد في حالة سيئة، بما في ذلك 38 في المئة وصفوا الدولة بأنها "فقيرة".

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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