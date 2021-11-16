الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدبلوماسى صعب المقرب من مادورو يدفع ببراءته من التهم الأمريكية

نيكولاس مادورو،
نيكولاس مادورو،

دفع الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب المقرب من الرئيس نيكولاس مادورو، ببراءته من تهمة "التآمر لغرض تبييض الأموال" الموجهة إليه في الولايات المتحدة.

ويتهم المدعون الأمريكيون أليكس صعب، رجل الأعمال المولود في كولومبيا، والذي عينته فنزويلا مبعوثا خاصا إلى إفريقيا بعد منحه الجنسية الفنزويلية، بتبييض نحو 350 مليون دولار عبر آلية متعلقة بسعر الصرف الرسمي للعملات في فنزويلا.

وفي حال إدانته في هذه التهمة قد يواجه أليكس صعب عقوبة سجن أقصاها 20 عاما.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت إلى صعب 8 تهم مختلفة متعلقة بالفساد وتبييض الأموال أصلا، لكن القضاء الأمريكي أسقط 7 منها ليلبي شروط تسليمه للسلطات الأمريكية من قبل حكومة جزر الرأس الأخضر، حيث تم اعتقال صعب في العام الماضي.

ووصفت فنزويلا تسليم صعب للولايات المتحدة بـ "الاختطاف" وقالت إن محاكمته "جزء من الحرب الاقتصادي" ضد كاراكاس.

وعلقت الحكومة الفنزويلية المفاوضات مع المعارضة بشأن تسوية الأزمة السياسية في البلاد ردا على تسليم صعب للولايات المتحدة.

واشنطن حزب الحكومة مفاوضات الولايات المتحدة اختطاف الجنس اعتقال معارضة محمول تراجع مليون دولار السياسية انتقادات الاقتصادية الأمريكي

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الدبلوماسى صعب المقرب من مادورو يدفع ببراءته من التهم الأمريكية

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