الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تتسلم 236.4 ألف جرعة من لقاح كورونا من إسبانيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 تسلمت موريتانيا 326 ألفًا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وذكرت وزارة الصحة الموريتانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن تلك اللقاحات مقدمة من إسبانيا، في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).
 

ووفق آخر إحصائية صدرت مساء أمس الاثنين، بلغ عدد الملقحين ضد كورونا في موريتانيا مليونًا و40 ألفًا و443 شخصًا.
 

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه قرابة مليونين ونصف المليون جرعة من اللقاحات؛ مما ساهم في تلقيح قرابة 40% من المستهدفين والبالغ عددهم مليونين و600 ألف مواطن.
 

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية، بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا 38 ألفًا و188 حالة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 36 ألفًا و636 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 807 حالات.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو أنه تمت المصادقة على تقديم 317 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه شرقي موريتانيا بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال.


وأضاف مامودو - في تصريح للصحفيين في نواكشوط - أن الاتفاق على المبلغ المذكور جاء في أعقاب الطاولة المستديرة التي عقدت مع مؤسسات مجموعة التنسيق (صناديق التمويل العربية).


وأبرز الوزير أنه تم تقديم المشروع لممثلي صناديق الاستثمار العربية، وتم خلال الطاولة مناقشة سبل تنفيذ هذا المشروع وكيفية مواكبة الهيئات المالية للتمويل، مشيرا إلى أن النقاشات تمت في جو مريح و أخوي يؤكد مدى التزام المؤسسات المالية بمواكبة موريتانيا في تنفيذ المشروع.


وجاء الإعلان في ختام أشغال طاولة مستديرة بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.

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