الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع طارئ فى الهند «بسبب رداءة نوعية الهواء»

تلوث الهواء في الهند
تلوث الهواء في الهند

طلبت المحكمة العليا الهندية،  من الحكومة المركزية "الدعوة إلى اجتماع طارئ غدًا مع جميع أصحاب المصلحة"، بسبب رداءة نوعية الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

 

وأشارت المحكمة في أمرها إلى أن أنشطة البناء، وإدارة الصناعات غير الأساسية، والنقل، وتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم كانت من بين المساهمين الرئيسين في تلوث الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

 

كما تحدثت عن الخطوات المتخذة فيما يتعلق بحرق القش من قبل حكومة البنجاب، المجاورة لدلهي، والمبادرات التي اتخذتها لجنة إدارة جودة الهواء والإفادات التي قدمتها وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وكذلك حكومة إقليم العاصمة الوطنية في دلهي.

 

وأشارت المحكمة إلى أن السلطات "لم تشر بعد إلى الخطوات الأوسع التي ستتخذها للسيطرة على العوامل المسؤولة عن سوء نوعية الهواء".

 

فيما يتعلق بحرق القش، قالت المحكمة إنه على الرغم من أنه يساهم في التلوث فقط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أنه كان هناك ارتفاع في حدوثه في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين لدلهي.

 

وطلبت المحكمة من الحكومة المركزية توجيه الولايات المتاخمة للعاصمة الوطنية لمطالبة المسؤولين الحكوميين بالعمل من المنزل كطريقة لتقليل حركة مرور السيارات، كما تم تنفيذه بالفعل من قبل حكومة العاصمة في دلهي.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت ​الهند​ السماح للسائحين الأجانب الذين تم ​تطعيمهم تطعيما كاملا بدخول البلاد في رحلات تجارية منتظمة، اليوم الإثنين، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​.

 

ويشترط على السائحين الذين يدخلون الهند أن يكونوا قد خضعوا لتطعيم كامل، كما يجب عليهم اتباع جميع بروتوكولات كورونا كوفيد- 19، وأن يكون اختبار الفيروس سلبيا بالنسبة لهم في غضون 72 ساعة من رحلتهم، وفقا لوزارة الصحة. 

 

كما سيحتاج الكثيرون أيضا إلى الخضوع لاختبار كوفيد–19 بعد الوصول إلى ​المطار​ الهندي.

 

غير أن المسافرين من الدول التي لديها اتفاقيات مع الهند للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، مثل ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​ والعديد من الدول الأوروبية، يمكنهم مغادرة المطار دون الخضوع لاختبار كورونا.

الحكومة على اجتماع وعي المحكمة العليا الهند المحكمة عقد اجتماع طارئ اجتماع طارئ حكومة المحكمة العليا في الهند نوعية الهواء محكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

اجتماع طارئ فى الهند «بسبب رداءة نوعية الهواء»

احتجاجات عمال الصحة باليونان مع معاناة المستشفيات من ارتفاع إصابات كورونا

بوتين يوجه بتقديم مساعدات إنسانية لبعض مناطق شرق أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى