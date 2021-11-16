اجتماع طارئ فى الهند «بسبب رداءة نوعية الهواء»

طلبت المحكمة العليا الهندية، من الحكومة المركزية "الدعوة إلى اجتماع طارئ غدًا مع جميع أصحاب المصلحة"، بسبب رداءة نوعية الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

وأشارت المحكمة في أمرها إلى أن أنشطة البناء، وإدارة الصناعات غير الأساسية، والنقل، وتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم كانت من بين المساهمين الرئيسين في تلوث الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

كما تحدثت عن الخطوات المتخذة فيما يتعلق بحرق القش من قبل حكومة البنجاب، المجاورة لدلهي، والمبادرات التي اتخذتها لجنة إدارة جودة الهواء والإفادات التي قدمتها وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وكذلك حكومة إقليم العاصمة الوطنية في دلهي.

وأشارت المحكمة إلى أن السلطات "لم تشر بعد إلى الخطوات الأوسع التي ستتخذها للسيطرة على العوامل المسؤولة عن سوء نوعية الهواء".

فيما يتعلق بحرق القش، قالت المحكمة إنه على الرغم من أنه يساهم في التلوث فقط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أنه كان هناك ارتفاع في حدوثه في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين لدلهي.

وطلبت المحكمة من الحكومة المركزية توجيه الولايات المتاخمة للعاصمة الوطنية لمطالبة المسؤولين الحكوميين بالعمل من المنزل كطريقة لتقليل حركة مرور السيارات، كما تم تنفيذه بالفعل من قبل حكومة العاصمة في دلهي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت ​الهند​ السماح للسائحين الأجانب الذين تم ​تطعيمهم تطعيما كاملا بدخول البلاد في رحلات تجارية منتظمة، اليوم الإثنين، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​.

ويشترط على السائحين الذين يدخلون الهند أن يكونوا قد خضعوا لتطعيم كامل، كما يجب عليهم اتباع جميع بروتوكولات كورونا كوفيد- 19، وأن يكون اختبار الفيروس سلبيا بالنسبة لهم في غضون 72 ساعة من رحلتهم، وفقا لوزارة الصحة.

كما سيحتاج الكثيرون أيضا إلى الخضوع لاختبار كوفيد–19 بعد الوصول إلى ​المطار​ الهندي.

غير أن المسافرين من الدول التي لديها اتفاقيات مع الهند للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، مثل ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​ والعديد من الدول الأوروبية، يمكنهم مغادرة المطار دون الخضوع لاختبار كورونا.