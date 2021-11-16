الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: ندعو روسيا للضغط على الرئيس البيلاروسى بشأن المهاجرين

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

دعت واشنطن موسكو لممارسة "الضغط" على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "سنواصل دعوة روسيا وحثها على أن تضغط بشكل مباشر على نظام لوكاشينكو".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على تحضير عقوبات جديدة على بيلاروس.

وأكدت: "سنواصل العمل على اتصال وثيق.. مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلفائنا الآخرين من أجل محاسبة نظام لوكاشينكو على الهجوم المستمر. وهذا يشمل إعداد عقوبات جديدة".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع جديد للرأي، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط انتقادات كبيرة لسياسته الاقتصادية.

وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، و"آية بي سي نيوز"، أبدى 41 بالمئة فقط من الأمريكيين موافقتهم على أداء بايدن، بانخفاض 11 نقطة منذ الربيع الماضي.

ووجد الاستطلاع أن 80 في المئة من الديمقراطيين يؤيدون زعيم حزبهم، مقارنة بـ 94 في المئة كانوا يؤيدونه يونيو الماضي.

و وافق 4 من كل 10 ديمقراطيين بقوة على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاستطلاع الجديد، بانخفاض من حوالي 7 من كل 10 فعلوا ذلك في يونيو.

ويأتي هذا الانخفاض وسط انتقادات كبيرة لتعامله مع الاقتصاد الأمريكي، حيث وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، في أكتوبر.

وأجرى الاستطلاع الذي شمل 1001 مواطن أمريكي، من بينهم 882 ناخبًا مسجلًا، في الفترة من 7 نوفمبر حتى 10 نوفمبر الجاري، عبر الهواتف الأرضية والمحمولة.

وقال ما يقرب من 70 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد في حالة سيئة، بما في ذلك 38 في المئة وصفوا الدولة بأنها "فقيرة".

روسيا روسي البيت الأبيض ضغط بيض لوكاشينكو البيت الابي روس وكاشينكو بيت أبيض الابيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

حوار مع حارسة إيران المثيرة للجدل: أعمل نَجارة.. نوير قدوتى.. والساخرون «دماغهم فارغة»

وزارة الدفاع العراقية تعلن اعتقال عنصر بـ«داعش» فى نينوى

الشرطة الأمريكية: نقل 5 أشخاص إلى المستشفى إثر إطلاق نار بكولورادو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى

كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى