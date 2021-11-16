البيت الأبيض: ندعو روسيا للضغط على الرئيس البيلاروسى بشأن المهاجرين

دعت واشنطن موسكو لممارسة "الضغط" على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "سنواصل دعوة روسيا وحثها على أن تضغط بشكل مباشر على نظام لوكاشينكو".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على تحضير عقوبات جديدة على بيلاروس.

وأكدت: "سنواصل العمل على اتصال وثيق.. مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلفائنا الآخرين من أجل محاسبة نظام لوكاشينكو على الهجوم المستمر. وهذا يشمل إعداد عقوبات جديدة".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع جديد للرأي، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط انتقادات كبيرة لسياسته الاقتصادية.

وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، و"آية بي سي نيوز"، أبدى 41 بالمئة فقط من الأمريكيين موافقتهم على أداء بايدن، بانخفاض 11 نقطة منذ الربيع الماضي.

ووجد الاستطلاع أن 80 في المئة من الديمقراطيين يؤيدون زعيم حزبهم، مقارنة بـ 94 في المئة كانوا يؤيدونه يونيو الماضي.

و وافق 4 من كل 10 ديمقراطيين بقوة على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاستطلاع الجديد، بانخفاض من حوالي 7 من كل 10 فعلوا ذلك في يونيو.

ويأتي هذا الانخفاض وسط انتقادات كبيرة لتعامله مع الاقتصاد الأمريكي، حيث وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، في أكتوبر.

وأجرى الاستطلاع الذي شمل 1001 مواطن أمريكي، من بينهم 882 ناخبًا مسجلًا، في الفترة من 7 نوفمبر حتى 10 نوفمبر الجاري، عبر الهواتف الأرضية والمحمولة.

وقال ما يقرب من 70 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد في حالة سيئة، بما في ذلك 38 في المئة وصفوا الدولة بأنها "فقيرة".