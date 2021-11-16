الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات موريتانية سعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين

مباحثات موريتانية
مباحثات موريتانية سعودية

بدأ وفد موريتاني رفيع المستوى  زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية.


وذكر بيان للحكومة الموريتانية بأن الوفد يضم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، وأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين.


وأضاف البيان أن الوفد التقى في العاصمة السعودية الرياض بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، وجرى خلال اللقاء استعراض واقع وآفاق العلاقة القديمة والوطيدة بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية الذي واكب المسيرة التنموية للبلاد منذ ما يقارب 4 عقود في عدة مجالات.

 

وعلى صعيد آخر، تسلمت موريتانيا 168 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).


وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - أن وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف تسلم اللقاحات بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وتُعد هذه هي الدفعة الثانية من الجرعات المقدمة من واشنطن، بعد دفعة أولى سُلمت في أغسطس الماضي.


حضر التسليم؛ السفيرة الأمريكية في نواكشوط سينثيا كيرشت، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، ومسؤولة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).


ووفق آخر إحصائية صدرت مساء أمس بلغ عدد الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موريتانيا مليونًا و39 ألفًا وشخصين.


وحصلت موريتانيا على ما مجموعه مليونين و100 ألف جرعة من اللقاحات؛ مما ساهم في تطعيم قرابة 40% من المستهدفين والبالغ عددهم مليونين و600 ألف مواطن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

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