«الدواء المصرية» تكشف عن نصائح يجب اتباعها عند استخدام الأنسولين

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم الاحتياطات والنصائح الواجب اتباعها وقت استخدام الأنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية التي تحدث عند تناول الأنسولين، حيث أن هناك بعض الأدوية قد تحتاج زيادة الجرعة المطلوبة وأدوية أخرى تحتاج أن تقل الجرعة المحددة.

وأوضحت أن جرعة الأنسولين المطلوبة تزيد مع بعض الأدوية ومنها؛ موانع الحمل المستخدمة عن طريق الفم، الستيرويدات، أدوية الغدة الدرقية، ومدرات البول.

وأوضحت أن جرعه الأنسولين المطلوبة قد تقل مع بعض الأدوية الأخرى ومنها؛ أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم، كابتوبريل وإنالابريل، واسبرين

وأشارت إلى ضرورة استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي في حالة تناول أدوية أخرى مع الأنسولين.

وفي سياق أخر، أكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار 100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.