الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يوجه بتقديم مساعدات إنسانية لبعض مناطق شرق أوكرانيا

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان منطقة دونباس شرق أوكرانيا.


وأوضحت وكالة أنباء “ تاس” الروسية،  أن "القرار تم اتخاذه بهدف حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وتقديم الدعم الإنساني لسكان أراضٍ معينة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، ومنع استمرار انخفاض مستوى العيش في ظروف الحصار الاقتصادي المتواصل وتدهور الأوضاع نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".


ووجه بوتين -في مرسوم للحكومة الروسية- بأن "تتخذ إجراءات استثنائية في غضون شهر تضمن خلال فترة تحقيق التسوية السياسية في أراضٍ معينة بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، بناءً على اتفاقات مينسك، واعتراف روسيا بالشهادات حول نشأة البضائع الصادرة عن الأجهزة العاملة بالفعل في أراضي المناطق المذكورة".


وتهدف هذه الخطوة -حسب المرسوم- إلى السماح بدخول البضائع من منطقتي دونيتسك ولوجانسك إلى أسواق روسيا بشروط متساوية مع السلع الروسية.

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بوتين يوجه بتقديم مساعدات إنسانية لبعض مناطق شرق أوكرانيا

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