الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يوقع على حزمة دعم مالى للبنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار

جو بايدن
جو بايدن

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسمياً على حزمة دعم مالي للبنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار ليصبح قانوناً.


وعلق بايدن - وفق قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - قائلاً "نحن نتخذ خطوة هائلة إلى الأمام لإعادة البناء بشكل أفضل كأمة"، مضيفاً "هنا في واشنطن، سمعنا عدداً لا يُحصى من الخطب والوعود والأوراق البيضاء من الخبراء لكننا اليوم ننجز ذلك أخيرا".


وأكد الرئيس بايدن في رسالة للشعب الأمريكي "أمريكا تتحرك مرة أخرى، وستتغير حياتكم".

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