الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

جونسون يتعهد بمساندة جزيرة جيرزى أمام تهديدات ماكرون

جونسون
جونسون

 تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالوقوف إلى جانب جزيرة جيرزي التابعة للمملكة المتحدة والقريبة جدًا من المياه الإقليمية الفرنسية، على خلفية إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهديدات خطيرة في نزاع صيد متعلق بمنح تراخيص لصيادين فرنسيين في الجزيرة عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن رئيس الوزراء التقى رئيس وزراء الجزيرة السيناتور جون لو فوندريه ووزير العلاقات الخارجية بالجزيرة السيناتور إيان جورست؛ لمناقشة التصعيد الأخير في الخطاب من باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة ماكرون تطالب بريطانيا، وجزر القنال الإنجليزي بإصدار المزيد من تراخيص الصيد للسفن الفرنسية للعمل في مياه المملكة المتحدة أو مواجهة الانتقام.

وجدد جونسون اليوم دعمه لحماية جيرزي من أي تداعيات على خلاف الصيد.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "شدد جونسون على قوة العلاقة بين المملكة المتحدة و جيرزي، والتزم بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفيما يتعلق بتراخيص الصيد".

وأكد رئيس الوزراء مجددًا دعمه لنهج جيرزي الذي كان معقولً،ا ومتوافقًا تمامًا مع اتفاقية التجارة والتعاون.

وبموجب شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم إبرامها في ديسمبر الماضي، يجب منح تراخيص صيد في مصايد الأسماك التي تصل إلى المياه البريطانية على الأقل لمدة أربع سنوات.

ويقول المسؤولون في لندن، إن جميع الذين قدموا الأدلة اللازمة حصلوا على تصاريح.

وقال جونسون لرئيس وزراء جيرزي، إن تصرفات الحكومة الفرنسية "غير مبررة"، و إن أي إجراء تتخذه باريس لمتابعة تهديداتها من شأنه أن ينتهك القانون الدولي.

وتعهدت المملكة المتحدة بالرد بإجراءات صارمة من جانبها إذا اتبعت فرنسا ذلك التهديد.

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