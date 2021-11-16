الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الدفاع العراقية تعلن اعتقال عنصر بـ«داعش» فى نينوى

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.


ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن الوزارة في بيان قولها إن: "رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن هاجموا أحد أوكار الإرهابيين، إذ تمكنت الاستخبارات الخاصة وبعملية نوعية استباقية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة في منطقة الرشيدية بمحافظة نينوى".


وأضافت الوزارة في البيان أن المعتقل "يعمل في ما يسمى بـ ديوان الجند لدى عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وتم القبض عليه بالتنسيق والتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب نينوى، وسلم قانونياً إلى جهة الطلب.

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