الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق شوارع أسوان بالأمطار (صور)

أسوان
أسوان

شهدت مدينة أسوان، اليوم، غرق بعض الشوارع بالمياه؛ نتيجة السيول التي شهدتها المحافظة، مما يعيق الحركة المرورية بشكل نسبي أثناء عبور السيارات والأهالي بالشوارع.

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غرق شوارع أسوان بالأمطار

بينما اختلفت الأوضاع كثيرًا في شوارع المراكز الشمالية بالمحافظة، و أبرزهم مركز إدفو التابع للمحافظة، حيث أنه شهد هطول أمطار خفيفة، ولم تؤثر مطلقًا على الشوارع الرئيسية داخل المركز، ولم يتبقى هناك أي أثر للأمطار، وكان الضرر واقعًا بشكل كبير على المناطق الجنوبية بالمحافظة. 

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غرق شوارع أسوان بالأمطار

وإلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعاملين بشركة النظافة، حيث شدد على البدء الفوري في تكثيف أعمال جرد ورفع تراكمات الأتربة والرمال والقمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ نفس الأعمال في مناطق حي شرق. 

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غرق شوارع أسوان بالأمطار
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غرق شوارع أسوان بالأمطار

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لإزالة أثار السيول التي شهدتها مدينة أسوان منذ 3 أيام.

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غرق شوارع أسوان بالأمطار
أسوان سيارات سحب حركة المرور محافظ أسوان المناطق السكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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