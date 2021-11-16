الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.


كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية كثيفة (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة (من 10 مساء إلى صباح غد الأربعاء) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة (20: 30% تقريبا).


وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى


القاهرة 26 18
الإسكندرية 25 19
وادي النطرون 25 18
طنطا 26 17
شبين الكوم 26 18
دمنهور 25 18
بلطيم 25 17
مطروح 24 18
السلوم 23 16
سيوة 25 15
بورسعيد 25 19
دمياط 25 18
الزقازيق 26 18
المنصورة 26 18
الإسماعيلية 26 17
السويس 27 19
العريش 26 19
رفح 27 18
رأس سدر 26 17
نخل 25 11
نويبع 25 21
طابا 25 20
كاترين 20 12
الطور 27 20
شرم الشيخ 27 20
الغردقة 28 20
مرسى علم 28 19
الفيوم 26 16
بني سويف 26 16
المنيا 27 16
أسيوط 27 17
سوهاج 27 17
قنا 28 16
الأقصر 28 19
أسوان 29 20
إدفو 29 20
أبوسمبل 28 20
الوادي الجديد 28 18
شلاتين 27 19
أبورماد 27 19
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 20

مصر ارصاد سوهاج المنيا بني سويف خبراء الطقس السويس البحر المتوسط مطروح الإسكندرية الفيوم

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