الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بمشاركة 30 دور للنشر

انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تبدأ أسقفية الشباب، اليوم، في انطلاق فعاليات  معرض الكتاب القبطي، وذلك ابتداءً من اليوم 16 إلى 26 نوفمبر الجاري بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك به أكثر من 30 دور نشر تابعة للكنائس والأديرة من بينها دار نشر دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، وركن خاص لإيبارشية المنيا، ومن أهم دور النشر المشاركة في فعاليات معرض الكتاب القبطي، دار الكتاب المقدس من خلال إصداراتها المختلفة للإنجيل سواء المترجمة أو الخاصة بالأطفال.

ويحرص معرض الكتاب القبطي عرض كل ما هو جديد من إصدارات الكتب المهتمة بأمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمع إلى جانب الكتب التراثية وتعاليم الآباء.

ويخصص المعرض ركنًا لمؤلفات البابا شنودة من مركز معلم الأجيال التابعة لكنيسة العذراء الزيتون، وركن خاص لمؤلفات البابا تواضروس الثاني من عظات مسموعة أو كتيبات صغيرة تحوي العظات المقروءة.

وسيُقام على هامش المعرض عدد من الندوات والفعاليات، فيما يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بجناحًا مكتبة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي Coptic Orthodox Cultural Center، كما تشارك أسقفية الشباب بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي.

ويتزامن المعرض هذا العام مع ذكرى مرور 9 سنوات على تجليس البابا تواضروس الثاني، بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحرص أسقفية الشباب على إقامة "معرض الكتاب" كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.

يذكر أن المعرض الذي انطلق للمرة الأولى مع العيد الأول لتجليس البابا تواضروس، فتح أبوابه أمام جميع الأديرة والكنائس للمشاركة فيه.

جدير بالذكر، أنه تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 18 نوفمبر الجاري، بمرور 9 أعوام على تجليس البابا تواضروس الثانى بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، الذي يوافق يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، بعد اختياره بطريركا عبر القرعة الهيكلة في الانتخابات الباباوية يوم 4 نوفمبر من ذات العام.

الكنيسة القبطية البابا تواضروس البابا شنودة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أسقفية الشباب الكاتدرائية المرقسية القديسة دميانة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

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وائل لطفي

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