تراجع جديد لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-11-2021

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 16-11-2021، فى مستهل تعاملات الأسبوع، اتساقًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ مطلع الأسبوع الجارى.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بين 17.882 جنيه و17.932جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.049جنيه لـ 18.051جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.9310 جنيه لـ 17.9232 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.0493 جنيه لـ 18.0382 جنيه، وبلغ سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء 17.889 جنيه، كما بلغ سعر البيع 18.0428 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" بلغ سعر الشراء م 17.894 جنيه، كما بلغ سعر البيع 18.0427 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.882 جنيه لـ 17.7983 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.039 جنيه لـ 18.0428 جنيه وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.7983 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 18.0428 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.882 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 18.054 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.9182 جنيه للشراء، 18.0657 جنيه للبيع.

كان البنك المركزى الأوروبى قد توقع تراجع معدل التضخم باقتصاديات دول منطقة اليورو دون المستهدف لـ 2% مع تعافى الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، وتلاشى القيود المفروضة على حركة الإنتاج والتصنيع والتجارة، بعدما دفعت تلك الإجراءات الاحترازية التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزى الأوروبى قراراً بشأن التحفيز النقدى فى اجتماع الشهر المقبل، حيث ينتهى برنامج شراء السندات خلال فترة وباء “كورونا”، والتى تصل قيمتها إلى 1.85 تريليون يورو، أى ما يعادل 2.1 تريليون دولار، خلال شهر مارس المقبل.