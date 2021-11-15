حسام الضمراني يكتب: البنية المعلوماتية وتحقيق العدالة الثقافية

"كلما طورنا البنية التحتية والمعلوماتية كلما تحققت العدالة الثقافية فى مصر وبالتبعية بناء الشخصية المصرية التى تتزامن وجمهوريتنا الجديدة"؛ هذا ما قولته بعد انتهائى من قراءة بيان اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأثنين، وهو البيان الذى أكد توجيه السيد الرئيس بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ولتعزيز جهود التحول الرقمي، فى الوقت نفسه بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.. ولكن ما علاقة تطوير البنية المعلوماتية والبنية التحتية بتحقيق العدالة الثقافية في مصر وبناء الشخصية المصرية فى إطار الجمهورية الجديدة؟؛ هذا ما نجيب عنه فى المقال التالي.

بداية؛ دعوني أعود بكم قليلاً الي إعلان السيد الرئيس إطلاق مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تطوير و تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، اى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى700 مليار جنيه قابلة للزيادة.. المبادرة التي تستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحى سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان – وهنا نتوقف قليلاً مرة ثانية أمام مسألة تنمية الإنسان وبنائه الشخصية المصرية- وهو ما يتحقق بوصول الخدمات الثقافية الى كافة المواطنين فى ربوع المحروسة، ويتمثل آليات تحقيق ذلك عبر مسارين؛ أولهما المسار التقليدي الذى أتبعته الدولة المصرية فى ظل الجمهورية السابقة أو حكومات ما قبل ثورة 30 من يونيو؛ و تمثل ذلك في اقتصار تحقيق العدالة الثقافية عبر قصور وبيوت الثقافة المصرية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الثقافية غير الرسمية "الأهلية، الخاصة" وللأسف لم يتحقق المرجو منه على النحو الذى دفع القيادة السياسية بعد 30 من يونيو أن تستهدف إعادة بناء الشخصية المصرية ورفع مستوى الوعى لديه بقضايا وطننا العزيز.

أما بالنسبة الى المسار الثاني الذى أتبعته الدولة المصرية فى تحقيق العدالة الثقافية لكافة ربوع المحروسة ظهر على إستحياء فى أعقاب ثورة 30 من يونيو ولعل أستعانتي بمفردة – على استحياء- ترتبط بالسياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذى كان نتاج أحداث 25 من يناير 2011 وما تبعها من عدم استقرار على كافة الأصعدة، وهو ما تغير بالتبعية مع إعلان جمهوريتنا الجديدة التى أتخذت التنمية الحقيقية والشاملة مرتكزاً لها، وهدفها لا رجعة فيه وهى جمهورية تؤمن جيداً بإنه بدون إشراك المواطن فى عملية التنمية وإعداده جيداً ثقافياً ومعرفياً بالتحديات والمستهدف من الإنجازات التنموية المستقبلية فإن شمس جمهوريتنا الجديدة لم تشرق، وهو ما تجلي فى عملية التحول الرقمي التى تشهدها مؤسسات الدولة المصرية بما فيها وزارة الثقافة المصرية من خلال المبادرات الثقافية الرقمية.

إذا كلما طورت البنية التحتية والمعلوماتية فى قرى مصر خاصة مع زيادة استخدام الإنترنت في ريف مصر خلال الآونة الأخيرة بعد ان وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت في الريف المصري إلى 49% بحسب الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ كلما أستطعنا الوصول بالمستهدف الثقافي لقرى وريف مصر.

نعود مرة أخرى الى بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ خاصة عندما ذكر أن السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت افتتاح "جامعة مصر المعلوماتية" وسير العملية الدراسية بها فضلاً عن التوسع في تدريب طلبة المدارس على مهارات تكنولوجيا المعلومات، وكذا تطبيق مبادرة "مستقبلنا رقمي" التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين، إلى جانب مبادرة "أفريقيا للإبداع الرقمي" والتي كان أطلقها السيد الرئيس عام 2019 ، وشهد تسجيل أكثر من 6304 شاب من 19 دولة أفريقية للالتحاق بالمبادرة، كان من أبرزها غانا ونيجيريا والجزائر والكونغو وأوغندا والكاميرون وأنجولا، وتم تنظيم 4638 دورة تدريبية في 24 مسار تكنولوجي حديث، وهنا نذهب الى ضرورة نشر ودعم ما يعرف بثقافة الإبتكار خاصة وأن نطاق الألعاب والثقافة يشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للألعاب، وتعد تطبيقات الالعاب الإلكترونية والشركات الناشئة التى وصل عددها 603 شركة فى مصر، من الشركات الواعدة فى مصر فى ظل تنامى عدد المستخدمين لها من الاطفال والنشء والشباب وهو ما يمكن من خلالها ان نمرر العديد من الرسائل التي تحمل ما يرسخ العديد من القيم التي تؤصل وتنمي لديهم مفهوم الهوية المصرية، وتحفز ثقافة الإنجاز والابتكار عندهم، و تجعلهم فاعلين ومشاركين في عملية التنمية التى تشهدها قراهم وريفهم ومدنهم ضمن مبادرة حياة كريمة.

فى الوقت نفسه، سيساهم تطوير البنية المعلوماتية والبنية التحتية التكنولوجية فى إنجاز العديد من الاعمال التي أصبحت مقترنة بشبكة الإنترنت فى ظل استمرار جائحة كورونا؛ وانتقال الأسوق والجامعات والشركات الى العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، والمعاملات التجارية عن ُبعد، وهو ما يضمن تحقيق فائض فى الإنتاجية ومستويات التحصيل والتعلم الدراسي والابتكار فى قرى ونجوع وريف مصر، ويساهم أيضاً فى تحفيز ثقافة الإبتكار لدى ابناء قرى وريف مصر، ويمهد الطريق أيضاً امام الشركات الناشئة و سلاسل التوريد التى هى نتاج مشروعاتهم لتتخذ من قرى وريف مصر مركزاً لوجستياً بدلاً من العاصمة؛ وهو ما يحقق فى النهاية المرجو من الاستراتيجية التنموية المصرية "2020_2030"، وما له من أثر بالتبعية في إحداث حالة من الوعي المعرفي والثقافي مما يساهم فى بناء الإنسان المصرى وشخصيته التي تؤمن بالإبتكار والإنجاز والإبداع فقط لصالح بناء وطنه مما يعزز ثقافة الإنتماء لهذا الوطن.