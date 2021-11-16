وزيرة الثقافة تسلم جوائز مهرجان الموسيقى العربية (صور)

فى ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدورته الـ30 وعلى مسرح النافورة سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، جوائز المسابقة المصاحبة والتى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى.

وأكدت عبد الدايم أن المهرجان أحد التظاهرات المميزة للإبداع العربى، لافتة إلى أنه نجح على مدار تاريخه فى جمع نخبة من نجوم الموسيقى والغناء على أرض مصر باعتبارها قبلة الثقافة والفنون فى المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه صورة من جهود الدولة للتأكيد على الريادة الحضارية وصون الهوية، وقدمت التهنئة للفائزين وحثتهم على مواصلة بذل الجهد لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مهرجان الموسيقى العربية

كما قدمت النجمة اللبنانية ماجدة الرومى التحية للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا وجميع القائمين على المهرجان، مؤكدة عشقها لمصر ودعت الله أن يحميها ويحفظها من المكائد، كما أكدت حبها للأوبرا وسعادتها بمشاركتها فى الفعاليات، وأهدت الحفل لاسم الموسيقار الراحل الدكتور جمال سلامة مشيرة إلى أن أعماله ستبقى خالدة يتذكرها الجمهور لسنوات طوال.

ماجدة الرومى

ماجدة الرومى

ماجدة الرومى

ماجدة الرومى

ماجدة الرومى

ماجدة الرومى

بعدها وبمصاحبة أوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسى روت حكاية أسطورية ضمت فصولا من أعمالها المميزة التى منحتها لقب "ملاك الطرب" وبصوتها الساحر شدت: "بهية، عم يسألونى، عيناك ليال صيفية، غنى للحب، اسمع قلبى، لا تغضبى، مفترق الطرق، العالم النا، لا تسأل، كلمات، لون معى الأيام، مطرحك بقلبى"، بالإضافة إلى "حى ع الفلاح" التى احتضنت خلالها العلم المصرى وأثارت الحماسة الوطنية لدى الحضور الذى تفاعل معها، و"ميلى" التى أعادتها بناء على طلب الجمهور.

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مهرجان الموسيقى العربية

كما قدم أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلا على المسرح الخارجى تضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.

وكانت جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء قد ضمت 4 فروع، هى: (المسابقة الكبرى للأغنية الجديدة)، و(مسابقة الارتجال على آلات التخت الشرقي)، و(مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني فى الغناء العربى للشباب والأطفال وذوى القدرات الخاصة) وفاز بها 24 موهبة واعدة من 7 محافظات وجاءت نتائجها كالتالي:

أولا:

الجائزة الكبرى (الأغنية الجديدة) وقيمتها (١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف جنيه صافي) وفازت بها أغنية (بكرة) كلمات الشاعر محمود إسماعيل محمود محمد شفيق ٣٨ سنة من محافظة الجيزة، وألحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسى إبراهيم الشيخ ٢٨ سنة من محافظة الغربية.

ثانيا:

جائزة الارتجال على آلات التخت الشرقي وقيمتها (٦٠٠٠٠ ستون ألف جنيه صافي) وفاز بها:

⁃ عازف العود ناجى محمد محمد مسعود.

⁃ عازف الكمان فارس صقر.

⁃ عازف القانون أحمد قمري.

⁃ عازف التشيللو نور عبد الشافي.

⁃ عازف الناي جون سامي.

⁃ عازف الإيقاع: ماجد الصواف.



وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنيه صافى) وشهادة تقدير فى الأداء المتميز لعازف العود يوسف مصطفى محمد فرج.

ثالثا:

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب:

• فاز بالمركز الأول: أحمد حسن سعد ٢٥ سنة محافظة القاهرة وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف جنيه صافي).

• وفاز بالمركز الثاني: مصطفى محمود محمد ٢٤ سنة محافظة الأقصر وقيمته (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنيه صافي).

• وذهب المركز الثالث: عبدالله محمد لبيب ٢٣سنة محافظة القاهرة وقيمة جائزته (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنيه صافي).

. وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ خمسة آلاف صافي) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ٢١سنة محافظة القاهرة.

رابعا:

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة شباب:

⁃ فاز بالمركز الأول: إبراهيم محمد إبراهيم وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف جنيه صافى.

⁃ ونال المركز الثاني: رحمة ممدوح محمد بيومي ١٩ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها ( ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنيه صافي).

⁃ ونال المركز الثالث: عز الدين سامح سيد ١٧ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها (٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنيه صافي).

وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف جنيه صافي) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبوالقاسم أحمد محمد ٢٠ سنة من محافظة أسوان.

خامسا:

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال:

نال المركز الأول: مصطفى ناصر فتحي ناصر ١٣ سنة من القاهرة وقيمتها ( ٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنيه صافي).

وحصل على المركز الثاني: محمد أسامة أحمد عبد القادر ١١ سنة من القاهرة وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنيه صافي).

وذهب المركز الثالث: إلى حور صلاح سالم عبد المجيد ١٥ سنة من محافظة الدقهلية وقيمتها (١٥٠٠٠خمسةعشر ألف جنيه صافي),

وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنيه صافي) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابقة أمل أحمد السيد محمد ١٤ سنة محافظة القاهرة.

سادسا:

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة أطفال:

فاز بالمركز الأول: ستيفن روماني رؤوف ١٢سنة من محتفظة القاهرة وقدرها (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنيه صافي )

ونال المركز الثاني: هند أنور عبد العزيز عطا الله ١٢ سنة من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنيه صافي).

وذهب المركز الثالث إلى: رقية أحمد حمدي الشرقاوي ٩ سنوات من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف جنيه صافي).