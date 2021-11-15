أمين «البحوث الإسلامية» يزور دير العذراء بجبل أسيوط.. ويؤكد: المصريون نسيج واحد

زار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد على هامش جولته بمحافظة أسيوط دير السيدة العذراء بجبل أسيوط؛ حيث كان في استقباله الراهب بيشوي بشارة أمين دير السيدة العذراء.

وقال الأمين العام خلال زيارته إن تأتي لاستكمال نقاط التواصل مع شركاء الوطن مما يساعد على تقوية النسيج الوطني المصري ويزيد من الترابط بين عنصري الوطن مسلمين ومسيحيين، ويبعث برسالة إلى من يحاولون بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد أننا نعيش على أرض واحدة تجمعنا المحبة ولن تنجح الفتن في زعزعة استقرار هذا الوطن.

أضاف عياد أن الدين الإسلامي جعل الحوار بابا لدعوته العالمية ومصدرًا لاعترافه بالآخرين، مشيرًا إلى أن الحوار فريضة إسلامية وضرورة بشرية، حيث أنه ينبع من إيمان المسلم بأن التعددية سنة إلهية كونية.

أوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يعمل من خلال جهوده المتنوعة على ترسيخ مفهوم التعايش السلمي المشترك في المجتمع المصري.

من ناحية أخرى، التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالسيد نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، ورئيس الأساقفة، والأنبا كيرلس وليام مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك؛ بمقر القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط.

وقال الأمين العام إن اللقاء دار حول وثيقة الأخوة الإنسانية؛ لما لها من دور فعال ومباشر أسهمت به في نشر السلام العالمي، وتحقيق العيش المشترك من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي أدت إلى الإرهاب والعنف وعدم الاندماج الإيجابي في بعض المجتمعات الإنسانية، وهو ما يولي له الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أهمية خاصة تنطلق من دوره ورسالته العالمية في إقرار السلم المجتمعي بين جميع الأمم والشعوب.

أضاف عيّاد أن اللقاء تناول طرق تعزيز الأخوة الإنسانية لطلاب الجامعة من خلال اللقاءات الميدانية المشتركة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف التي تدعم تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، وترسخ لمبادئ الأخوة بين الناس وتعزز من قيم التعايش والتسامح والتعاون، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول الوثيقة.