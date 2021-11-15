الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

الإيسيسكو ووزارة التشغيل التونسية تبحثان التعاون فى مجالات التأهيل المهنى والتشغيل

وزير التشغيل والتأهيل
وزير التشغيل والتأهيل المهني التونسي نصر الدين نصيبي

بحث وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع وزير التشغيل والتأهيل المهني التونسي نصر الدين نصيبي، سبل الشراكة والتعاون بين الإيسيسكو والوزارة في مجالات التأهيل المهني والتشغيل، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب.
وأفاد بيان للإيسيسكو بأن وفد المنظمة أكد -خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين في العاصمة تونس- تقدير الإيسيسكو للتجربة التونسية في مجال ريادة الأعمال والتأهيل المهني.
وأضاف البيان أن وزير التشغيل والتونسي أكد استعداد الوزارة لتطوير التعاون مع الإيسيسكو، مثمنًا دور المنظمة في مجال تبادل التجارب في قطاع التأهيل والتدريب المهني والتشغيل، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب بهدف توفير الكفاءات ذات الجودة العالية والنهوض بالحركة الاقتصادية في دول العالم الإسلامي.
يُذكر أن الإيسيسكو ستنظم يومي 16 و17 نوفمبر 2021 بتونس ملتقى ريادة الأعمال وتمكين المرأة، لمناقشة دور المبادرة النسائية بالتنمية الاقتصادية في 2030.
وعلي صعيد آخر.. شارك قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الملتقى العالمي "جودة التعليم ومستقبل الاستدامة: رؤية مشتركة لعالم أفضل"، الذي عقده مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالسعودية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة.

وذلك بهدف استخلاص الدروس واستشراف خيارات تحقيق جودة وتميز التعليم في الدول العربية، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الخبراء والمفكرين وممثلي المنظمات والوزارات، والمؤسسات المتخصصين من عدة جهات محلية وإقليمية ودولية.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأن الملتقى الذي انطلقت أعماله، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار الاستدامة: تحسين منتجاتنا ومجتمعنا وكوكبنا، في إطار الاحتفاء بيوم الجودة العالمي، شهدت جلساته مداخلات ركزت على جودة التعليم والحلول المبتكرة لدعم التنمية المستدامة، والخيارات الاستباقية لضمان جودة التعليم واستمرار الاتجاه نحو الاستدامة في النمو.

الإيسيسكو وزارة التشغيل التونسية المغرب تونس الرباط

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