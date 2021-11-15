الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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اقتصاد

رئيس جمهورية موريتانيا يتسلم درع الأكاديمية العربية (صور)

رئيس جمهورية موريتانيا
رئيس جمهورية موريتانيا يتسلم درع الأكاديمية العربية

تسلم محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس جمهورية موريتانيا، اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أهدى الدرع لرئيس جمهورية موريتانيا، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وذلك خلال لقاء حضره محمدو أحمدو أمحيميد، وزير التجهيز والنقل.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير الأول محمد ولد بلال، بمكتبه في الوزارة الأولى بنواكشوط، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتناول اللقاء التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، وذلك بحضور كل من وزير التجهيز والنقل الموريتاني، وعيش فال بنت ميشل فرجس، مديرة ديوان الوزير الأول، وحسني ولد لفقيه، مستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال.

 

رئيس جمهورية موريتانيا يتسلم درع الأكاديمية العربية
رئيس جمهورية موريتانيا يتسلم درع الأكاديمية العربية
مصر رئيس موريتانيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا درع التعاون

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