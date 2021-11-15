رئيس جمهورية موريتانيا يتسلم درع الأكاديمية العربية (صور)

تسلم محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس جمهورية موريتانيا، اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أهدى الدرع لرئيس جمهورية موريتانيا، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وذلك خلال لقاء حضره محمدو أحمدو أمحيميد، وزير التجهيز والنقل.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير الأول محمد ولد بلال، بمكتبه في الوزارة الأولى بنواكشوط، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتناول اللقاء التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، وذلك بحضور كل من وزير التجهيز والنقل الموريتاني، وعيش فال بنت ميشل فرجس، مديرة ديوان الوزير الأول، وحسني ولد لفقيه، مستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال.