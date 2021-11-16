الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع أسعار أطباق البيض لـ42 جنيها بعد زيادة المعروض فى المجمعات الاستهلاكية

البيض
البيض

كشف المهندس عبد المنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس قطاع التجارة الداخلية، أن أسعار أطباق بيض المائدة تراجع تدريجيًا في الأسواق المحلية وأسواق التجزئه إلى 42 جنيهًا للطبق الواحد، بعد زيادة المعروض من أطباق بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية والهايبرات التابعة الشركة العامة والشركة المصرية لتجارة الجملة بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم ضخ الدفعة  الأولى بنحو 7 آلاف طبق بيض مائدة  للمجمعات الاستهلاكية وشركتي تجارة الجملة في الهايبرات والدلتا ماركت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تراجعت الأسعار ما بين ثلاث جنيهات و 4 جنيهات للطبق الواحد.

وأضاف وكيل اول وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية دورها محوري ورئيسي في الضغط على تراجع الأسعار لأطباق البيض في الأسواق المحلية؛ بسبب زيادة المعروض الذي انعكس إيجابيًا على تراجع تدريجي في أسعار البيض من 60 و55 جنيهًا إلى 42 جنيهًا للطبق الواحد.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي للبيض يصل لـ14 مليار بيضة، حيث أن هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، مؤكدًا أن هناك استقرار في أسعار بيض المائده حاليًا، وسوف يتراجع تدريجيًا إلى أدنى مستوياته خلال الفترة المقبلة إلى معدلاته الطبيعية.

وزارة التموين استقرار المصرية لتجارة الجملة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة زيادة المعروض تراجع الاسعار البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

حوار مع حارسة إيران المثيرة للجدل: أعمل نَجارة.. نوير قدوتى.. والساخرون «دماغهم فارغة»

وزارة الدفاع العراقية تعلن اعتقال عنصر بـ«داعش» فى نينوى

الشرطة الأمريكية: نقل 5 أشخاص إلى المستشفى إثر إطلاق نار بكولورادو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى

كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى