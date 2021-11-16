تراجع أسعار أطباق البيض لـ42 جنيها بعد زيادة المعروض فى المجمعات الاستهلاكية

كشف المهندس عبد المنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس قطاع التجارة الداخلية، أن أسعار أطباق بيض المائدة تراجع تدريجيًا في الأسواق المحلية وأسواق التجزئه إلى 42 جنيهًا للطبق الواحد، بعد زيادة المعروض من أطباق بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية والهايبرات التابعة الشركة العامة والشركة المصرية لتجارة الجملة بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم ضخ الدفعة الأولى بنحو 7 آلاف طبق بيض مائدة للمجمعات الاستهلاكية وشركتي تجارة الجملة في الهايبرات والدلتا ماركت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تراجعت الأسعار ما بين ثلاث جنيهات و 4 جنيهات للطبق الواحد.

وأضاف وكيل اول وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية دورها محوري ورئيسي في الضغط على تراجع الأسعار لأطباق البيض في الأسواق المحلية؛ بسبب زيادة المعروض الذي انعكس إيجابيًا على تراجع تدريجي في أسعار البيض من 60 و55 جنيهًا إلى 42 جنيهًا للطبق الواحد.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي للبيض يصل لـ14 مليار بيضة، حيث أن هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، مؤكدًا أن هناك استقرار في أسعار بيض المائده حاليًا، وسوف يتراجع تدريجيًا إلى أدنى مستوياته خلال الفترة المقبلة إلى معدلاته الطبيعية.