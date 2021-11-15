الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع  عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 11255 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن 17 حالة جديدة اليوم.

وقالت وزارة الصحة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، إن 3441 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها اليوم في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى  895564 إصابة.

وحسب إحصاءات الوزارة فقد بلغ عدد حالات التعافي اليوم 1790 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) إلى 853406 حالات.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة في إقليم الشمال 45 في المئة، بينما بلغت 37 في المئة في إقليم الوسط، مقابل 17 في المئة في إقليم الجنوب.

وأظهر إحصاء لرويترز في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 253.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 352484.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة 765210 47107685

 

الهند 463530 34437307

 

البرازيل 611222 21953838

 

المملكة المتحدة 142835 9524971

 

روسيا 509947 9070674

 

تركيا 73279 8383280

 

فرنسا 118137 7275149

 

إيران 128167 6037718

 

الأرجنتين 116228 5305151

 

إسبانيا 87673 5047156

 

وجاء ترتيب قائمة أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات بكورونا وعدد الوفيات كالتالي:

 

23 - العراق 23503 2069247

 

40 - المغرب 14734 948226

 

44 - الأردن 11215 889671

 

48 - الإمارات 2143 740879

 

49 - تونس 25311 715687

 

فيروس كورونا اصابات جديدة وفيات حالات التعافي الأردن وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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