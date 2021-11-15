الأردن يسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 11255 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن 17 حالة جديدة اليوم.

وقالت وزارة الصحة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، إن 3441 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها اليوم في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 895564 إصابة.

وحسب إحصاءات الوزارة فقد بلغ عدد حالات التعافي اليوم 1790 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) إلى 853406 حالات.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة في إقليم الشمال 45 في المئة، بينما بلغت 37 في المئة في إقليم الوسط، مقابل 17 في المئة في إقليم الجنوب.

وأظهر إحصاء لرويترز في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 253.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 352484.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 765210 47107685

الهند 463530 34437307

البرازيل 611222 21953838

المملكة المتحدة 142835 9524971

روسيا 509947 9070674

تركيا 73279 8383280

فرنسا 118137 7275149

إيران 128167 6037718

الأرجنتين 116228 5305151

إسبانيا 87673 5047156

وجاء ترتيب قائمة أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات بكورونا وعدد الوفيات كالتالي:

23 - العراق 23503 2069247

40 - المغرب 14734 948226

44 - الأردن 11215 889671

48 - الإمارات 2143 740879

49 - تونس 25311 715687