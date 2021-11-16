إزالة 370 حالة تعد على أملاك الدولة ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وقال المحافظ "وبحسب تقريرإدارة أملاك الدولة"، إنه قد تم إزالة 102حالة تعدٍ (بواقع 71 حالة تعدٍ على مساحة 7491 متراً أرض ولاية الري والصرف و31 حالة تعدٍ على مساحة فدان و10 قراريط أرض زراعية)، وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالته إلى 378 حالة منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى الإثنين.

يأتي ذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر: سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الماضي، فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضي، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة " الحالية" والتي تستمر حتى 26 الشهر الجاري.

وفى سياق آخر... يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعاته الميدانية لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول، حيث تفقد أعمال إنشاء بحيرات التهدئة وأحواض الترسيب التي يتم تنفيذها ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة مخر السيل بداية من أقرب نقطة لقدوم السيول بتكلفة إجمالية تزيد عن 300 مليون جنيه شاملة: تأهيل ورفع كفاءة المخر وإنشاء بحيرات وأحواض التهدئة.