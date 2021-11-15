غدًا.. انطلاق فاعليات الملتقى الخامس لـ«مؤسسة أولادنا» بدار الأوبرا المصرية

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا برئاسة سهير عبد القادر، بالقاعة الكبرى بدار الأوبرا المصرية والذى يقام هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، ويجمع بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

وتُقام الفاعليات بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيره نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، ويقوم بتقديم الحفل الإعلامي، شريف مدكور.

كما يشارك فى اللقاء عدد من نجوم الفن حيث تقدم الفنانة سميرة سعيد، أغنية “جهاز تسجيل” من تأليف أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

ويهدف المهرجان إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة أنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي، كذلك استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميًا.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية تضم وزارات الثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.