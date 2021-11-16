الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استعلام حجز سيارات المعاقين عبر موقع وزارة التضامن 2021

حجز سيارات المعاقين
حجز سيارات المعاقين

يتسأل الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب القدرات الفائقة عن طرق الاستعلام عن حجز سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ويزداد البحث بشكل يومي من خلال محرك البحث "جوجل".

وترصد "الدستور" من خلال هذا الموضوع كيفية الاستعلام عن حجز سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال موقع وزارة التضامن.

لينك استعلام حجز سيارات المعاقين عبر موقع وزارة التضامن 2021

يمكن للمعاقين أن يحصلوا على سيارات مجهزة طبيًا، وذلك لحالتهم المرضية المعفاة من الضرائب، ومعفاة من الرسوم الجمركية التي توفرها لهم وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، طبقًا للقانون رقم 10 لعام 2018، باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: http://car.smcegy.com/Register.aspx

(١) قم باختيار أيقونة حجز سيارات المعاقين اضغط هنـــــــــــــــــــــا
(٢) قم بكتابة البيانات الراغب في الحصول على السيارة الكاملة (الاسم رباعي كاملا، الرقم القومي، محل الإقامة).
(٣) قم بكتابة رقم "بطاقة الخدمات المتكاملة".
(٤) قم بكتابة بيانات المكتب للشئون التابع له القائم بتقديم الطلب.
(٥) تحميل كافة المستندات المطلوبة.
(٦) تحديد ميعاد ومكان الحجز للكشف الطبي.
(٧) قم بالضغط على زر الحفظ.
(٨) تعرف على شروط الحصول على سيارات الطلبة المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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وضعت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عدة شروط لكي يحصل المتقدم من المعاقين على سيارات مجهزة طبيًا وتكون معفاة من الضرائب ومعفاة من الرسوم الجمركية 2021 وهي كالآتي:

- أن يكون المعاق مصري الجنسية.
- إلا يقل سن المعاق المتقدم من "ذوي الاحتياجات الخاصة" عن 18 سنة.
- أن يكون المعاق حاصل على رخصة قيادة سارية.
- إلا تكون إعاقته تمنعهم عن القيادة.
- أن يكون حاصل على التقرير الطبي التفصيلي عن الحالة المرضية له من المجالس الطبية المتخصصة مشيرًا إلى نوع ودرجة الإعاقة.
- أن يكون قد استخرج "بطاقة الخدمات المتكاملة".
- قم بكتابة بيانات التواصل (رقم التليفون، والبريد الإلكتروني).

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وائل لطفي

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