خرافات ضرس العقل

تعتبر ضروس العقل هي آخر ما ينشأ من الأسنان، فالشخص العادي يمتلك 4 ضروس للعقل، فمن الممكن أن يكون لدى بعض الأشخاص أكثر أو أقل أو لا شيء على الإطلاق.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي، ربما يخبرك طبيب أسنانك بإزالة ضروس العقل في أسرع وقت ممكن.

ما هي ضروس العقل؟

ضروس العقل هي آخر مجموعة أسنان تظهر للأشخاص البالغين، حيث يتم تسميتها على هذا النحو لأنها تظهر عادةً عندما يكون الفرد بين 17 و21 عامًا، حيث تقع ضروس العقل في الأعلى واثنان آخران في الأسفل، وكلها تقع في مؤخرة الفم.

ويحتفظ بعض الأشخاص بضروس العقل طالما أنها لم تسبب لهم المشكلات، ومع ذلك ، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لبعض الاشخاص، حيث أنه من الممكن أن تسبب ضروس العقل مشاكل صحية والتي تتطلب في كثير من الأحيان إزالتها.

متى يجب إزالتها؟

يقول معظم خبراء الأسنان إنه من الأفضل إزالة ضرس العقل قبل أن يبلغ الفرد العشرين من العمر، حيث تصبح جذور الأسنان وعظامها أكثر نعومة لأنها لم تتشكل بشكل كامل بعد.

وقد يقرر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا وليس لديهم مشاكل فيما يتعلق بأسنان العقل الاحتفاظ بها مدى الحياة.

خرافات حول ضروس العقل

يعتقد الكثيرين أن ضروس العقل مرتبطة بنسبة ذكاء الشخص، وهذا اعتقاد خطا، حيث أنها سميت بهذا الاسم بسبب ظهورها بعد سن البلوغ.

فيما يعتقد البعض أن ضروس العقل من الضروس التي ليست لها فائدة، ولكن هو من الخرافات التي يجب على البعض محوها، فهي تساهم في زيادة القدرة على مضغ الطعام، ولكن إذا تسببت بمشاكل في اللثة فلابد من إزالتها.

ما هي المشاكل التي تسببها ضروس العقل؟

في بعض الأحيان، لا يكون فك الشخص كبيرًا بما يكفي لاستيعاب الأسنان الزائدة، نتيجة لذلك قد تتأثر ضروس العقل، مما يعني أنها يمكن أن تعلق في الفك وتفشل في اختراق اللثة.

وهذا يمكن أن يسبب الألم وعدم الراحة، علاوة على ذلك يمكن أن يتسبب في ظهور اللوحات المتورمة والمصابة في اللثة.

وقد تحدث أمراض اللثة أيضًا في المستقبل نتيجة تسوس الأسنان، فوفقًا لأطباء الأسنان، قد يكون من الصعب علاج أمراض اللثة التي تطورت نتيجة ضروس العقل.

ما هي مخاطر إزالتها؟

كما هو الحال مع جميع الإجراءات الطبية الأخرى، هناك مخاطر تأتي من خلع ضرس العقل، قبل اتخاذ أي قرار تأكد من موازنة الإيجابيات والسلبيات بعناية مع الطبيب المختص.