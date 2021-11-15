محافظ السويس يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى (صور)

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اللواء عماد زكي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم، بديوان عام محافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

اجتماع محافظة السويس

جاء ذلك لحضور فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس «صقر 90» والذي بدأ أمس الأحد، ويستمر حتى الغد، بالتنسيق بين محافظة السويس والدفاع الشعبي والعسكري.

اجتماع محافظة السويس

حضر اللقاء كل من العميد عبدالعزيز مأمون، مساعد قائد الجيش الثالث الميداني للأزمات، والقيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية، وقيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري والجهات المعنية بالأزمة، ورؤساء الأحياء ومديرو المديريات وممثلو إدارات الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس والمحافظات المجاورة.

اجتماع محافظة السويس

في البداية، رحّب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باللواء عماد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له، مؤكدًا دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في المجتمع بعدة مجالات، ومنها التدريب العملي المشترك الذي يعطي دافعًا كبيرًا واستعدادًا لمواجهة أي أزمات.

ووقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أبناء مصر.

اجتماع محافظة السويس

واستمعا المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتقارير من مديري الصحة والتضامن الاجتماعي والإسعاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة، حول إمكانيات واستعداد وخطة كل جهة لمواجهة الأزمات والكوارث.

اجتماع محافظة السويس

وقدّم السكرتير العام لمحافظة السويس، عرضًا عن مقومات المحافظة الاقتصادية والسياحية والصناعية والطرق والخدمات والمشروعات، والإمكانيات الموجودة بالسويس، وجاهزية المحافظة من الأفراد والمعدات والسيارات المستخدمة لمواجهة الأزمات والكوارث والمشروعات والخدمات التي تقدم للمواطنين بتوجيهات محافظ السويس.

اجتماع محافظة السويس

كما تم عرض «فيلم تسجيلي» عن قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ودورها في المجتمع في تقديم خدمات وفصول محو الأمية، والدور التوعوي من خلال ندوات تثقيفية في جميع المحافظات والجامعات.