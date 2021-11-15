وزارة الرى: السدود الركامية منعت كارثة فى أسوان

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن السيول باتت شيئًا طبيعيًا، وهو ملف انتبهت له الدولة منذ سنوات، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة أنشأت 1500 منشأة حماية من السيول.

وأضاف متحدث الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنشآت أثبتت كفاءة، موضحًا أن السدود الركامية التي دشنت تقلل حدة المياه المندفعة، وهى عبارة عن كسر من الركام تمر المياه بين كسر الركام في الفراغات فتقل سرعتها وقوتها التدميرية: "السد أدى وظيفته امتص الصدمة والطاقة التدميرية، لو مكنش موجود كان هيبقى فيه كارثة".

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