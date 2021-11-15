الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظ أسوان: طلبنا 56 مليون جنيه تعويضات لمتضررى السيول

أشرف عطية
أشرف عطية

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن رئيس الوزراء وجه بسرعة بناء كل المنازل التي انهارت بصورة تقاوم السيول.

ولفت محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه طلب 56 مليون جنيه حجم التعويضات من أجل المتضررين في أسوان، لإعادة بناء منازلهم، موضحًا أن وزير الأوقاف أرسل 10 ملايين جنيه لوزارة الإسكان لمساعدة المتضررين في أسوان.

وتابع محافظ أسوان: "لدينا ملحمة كبيرة في محافظة أسوان، شهدت تضامن وتعاون الجهات والجمعيات والأهالي"، لافتًا إلى أن المياه تم رفعها بالكامل في أسوان باستثناء منطقتين عشوائيتين، والكهرباء عادت بنسبة 95%.

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