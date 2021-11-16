تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل «إلا أنا» حكاية «ويبقى الأثر»

استمرت قناة "دي أم سي" في عرض مسلسل "إلا أنا" حكاية "ويبقي الأثر"، والذي تقوم ببطولته الفنانة نجلاء بدر، والفنان مصطفى درويش، وعدد كبير من الفنانين، وذلك عندما قامت الأم الشخصية التي تقوم بها الفنانة نجلاء بدر، باصطحاب الأولاد، إلى أحد الشاليهات، وذلك لقضاء يومين من الراحة قبل استقبال الأيام الدراسية.

وحدثت عدد من الخلافات بين الأم وابناءها بسبب عدم وجود أي خدمات في القرية التي تواجدوا فيها وقامت بتوفيرها لهم أحد أصدقاء والدتهم في العمل، بينما فوجئت الأم بأن نجلها الطفل الصغير "إياد" اختفى فجأة ولم يعرفوا المكان الذي اختفى فيها بعدما حدث مشهد "فلاش باك" بين الطفل ووالده المتوفي الذي تذكره أثناء تواجده في حديقة القرية، ليختفي الطفل بعد رؤية والده الشخصية التي يقدمها الفنان كريم كوجاك.

يشارك في الحكاية كل من، لفنان الكبير لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش وإلهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري.

وتعد الحكاية هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش» بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل «إلا أنا» طرحت خلال الساعات الماضية بوستر الحكاية الجديدة «ويبقى الأثر»، والذي تصدرته الفنانة نجلاء بدر، تمهيدًا لبدء عرض الحكاية غد السبت على قناة dmc الساعة 8 مساء، وخلال الساعات الماضية كثف فريق العمل التصوير بشكل يومي، للانتهاء من آخر المشاهد حسب الخطة التي وضعها.