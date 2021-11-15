ضمن «حياة كريمة».. الزراعة تنظم قوافل بيطرية مجانية بأسوان والأقصر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد التناسليات الحيوانية، أنه سيتم إطلاق 12 قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بالمعهد، برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير المعهد، وبمشاركة معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية، ومديريات الطب البيطري بالأقصر وأسوان، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جاء ذلك تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة لصغار الذراع والمربيين.

ومن جانبه، قال «حجازي» إنه سيتم زيارة 12 قرية بمحافظتي أسوان والأقصر جنوب صعيد مصر، في الفترة من 27 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2021، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتستعد القافلة لاختبار العشار والفحص والعلاج التناسلي للحيوانات عند صغار المربين، بالإضافة للكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية، وعمل العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية، مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي .

وأضاف «حجازي»، أنه ستقدم كل هذه الخدمات بالمجان، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج، وإجراء ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التأمين على الماشية، والاستفادة من المخلفات في تغذية الماشية، مع أخذ عينات لفحصها معمليًا.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية

ويرجع تاريخ إنشاء معهد بحوث التناسليات الحيوانية لعام 1968 عندما أنشئ أول مركز لفحص طلائق التلقيح الطبيعي والاصطناعي، بالإضافة إلي فحص العينات المرسلة من جميع مناطق مصر للتشخيص ضد الأمراض التناسلية.

وأثبتت التجارب نجاح التلقيح الإصطناعي عالميا مع التطبيق العملي عام 1935.

وفي عام 1959 تم إنشاء أول مركز للتدريب بمصر.

وفي عام 1960 تم إنشاء أول مركز للتلقيح الإصطناعي من خلال وزارة الزراعة ضمن الخطة القومية المستهدفة لإمداد مراكز رعاية الحيوان بالسائل المنوي المجمد «وفي عام 1968»، تم إنشاء أول معمل لتشخيص الأمراض التناسلية، من خلال مشروع منظمة الأغذية والزراعة.

