قانون كراهية الإنسان

الإنسان هو أقدس موجود فى مجرتنا وكوكبنا؛ فبظهور الإنسان العاقل الهومو سبيان، قامت الثقافات والحضارات، وهو من أبدع اللغات والفنون والآداب والشرائع والأديان والفلسفات والعلوم، لذا كان الحفاظ على الإنسان وتنميته غاية التجربة الإنسانية كلها بوجوهها الكثيرة المتنوعة.

ولكن انحرفت بعض الأفكار الدينية والقومية والأيديولوجية باستباحة المختلفين، فضلت ضلالًا مبينًا، فسفكت الدماء، وأحلت كراهية كل مختلف وشيطنته وولدت الرغبة الحثيثة فى القضاء عليه ونهب ماله وهتك عرضه بدعاوى سخيفة وقحة مجرمة.

فكان التدمير للإنسان ببعض ما اخترعه الوعى الإنسانى من أفكار يظنها ناصرة لفئة أو طائفة أو عرق أو دين ضد الباقين المختلفين معها أو غير المهتمين والمنتمين لها، من أجل الحفاظ على مصالح تلك المجموعة المصنوعة، فكانت الرغبة فى البقاء لتلك الهويات المتخيلة والمصطنعة تارة والمجرمة والبغيضة تارة أخرى، هى الدافع على تغولها وتوحشها ضد كل مختلف عنها، فالهوس بالسيطرة والقهر للمختلف أصل التطرف والعنصرية والتطهير العرقى والدينى.

وهنا يأتى دور القانون والمشرع لتهذيب ما أنتجه الوعى البشرى من شر بحسن نية أو بسوئها لمنع تلك النزعة الأنانية للبقاء والسيادة للبعض على الأغيار عنهم، فما فائدة القانون إذا لم يحم الإنسان من العنصرية والاضطهاد والشيطنة؟!

وشهد التاريخ على حالات كثيرة تم البطش بالمختلف المسالم من أجل عرقه أو دينه أو طائفته، وشهد الحاضر والماضى كذلك على ظاهرة قتل المفكرين والمبدعين واضطهادهم ونفيهم وتحقيرهم.

فلم يكن ليقتل شهيد الفكر فرج فودة بأيدى صبية جهلة لم يقرأوا له حرفًا إلا بفتاوى وخطب رجال دين أشرار أباحوا دمه وشيطنوا أفكاره، ثم يقتلون دكتور فرج فودة بدم بارد أمام مكتبه بمصر الجديدة أمام أعين العالم ويحاكم القتلة، لكن يفلت ويُترك المحرضون الذين بثوا السموم فى عقول هؤلاء المجرمين وغيرهم.

وكذلك الأمر مع أديبنا العالمى نجيب محفوظ، الذى لا تفخر مصر فقط بإنجازه الأدبى والثقافى، بل شهد العالم أجمع له بذلك، وأخذ أكبر جائزة دولية فى الأدب، ولكن طيور الإجرام والعنف بخطبهم وفتاواهم المجرمة حرضوا عليه بعض السفهاء حتى طعنوه، وكاد يقتل وهو فى العقد الثامن من عمره، ومرة أخرى يفلت المحرضون دون عقاب.

وكذلك تحرق الكنائس ويعتدى عليها مرات عديدة من مجرمين بتحريض علنى على المنابر يلعن اليهود والمسيحيين ليل نهار، ويسب ويكفر ويستحل كل مختلف دينيًا وسياسيًا.

ولا ننسى قتل الشيخ حسن شحاتة فى شوارع الجيزة فى وضح النهار وبعض أصحابه؛ بسبب ذات الخطاب الدينى المجرم الذى شنه شيوخ العنف. الإرهاب جهر فى التليفزيون المصرى أيام حكم الإخوان، وتم تكفير وشيطنة الشيعة، ثم بعد ذلك يفجر مسجد للصوفية بسيناء، ويقتل المئات بنفس الخطاب الإجرامى.

وغير ذلك عشرات العمليات الإرهابية الإجرامية ضد جنودنا وضباطنا فى الجيش والشرطة، كذلك النائب العام السابق، وغير ذلك عشرات من أبناء الوطن الأبرياء، وأيضًا يفلت المجرمون المحرضون.

وهنا تأتى أهمية تشريع قانون يمنع ويزجر المحرض على العنف، ولو كان الأمر بيدى لعاقبت قتلة فرج فودة ونجيب محفرظ وحسن شحاتة وحارقى الكنائس مرة، وعاقبت المحرضين المجرمين ألف مرة، ممن ينادون بقتل المرتد وإهدار دم المختلف بحجج إجرامية وتراث قديم يزدرى الإنسان وينتصر للتعصب والكراهية والعنصرية.

وهنا نتساءل: هل قانون تجريم كراهية الإنسان سيمنع ويلغى الكراهية والعنف حقًا؟ أقول قطعًا لا، لكنه سيحد منه ويجعله خطابًا مستترًا ملاحقًا كتجارة المخدرات والدعارة، بل هو أخطر منهما؛ لأنه يهدد مجتمعنا وأمنه وسلامته واستقراره.