تفاصيل انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس.. 10 يناير

جلسات حول «العالم بعد كورونا» وورش عمل فى الطاقة بمشاركة خبراء دوليين

فعاليات عن ريادة الأعمال وقصص الملهمين واستمرار أنشطة مسرح المنتدى

تخفيض الأعداد وفحص يومى للوقاية من «كورونا» واللقاح شرط الحضور

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، فى مؤتمر صحفى عقدته الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس، عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفتحت إدارة المنتدى باب التسجيل للشباب الراغبين فى حضور الفعاليات، سواء من مصر أو مختلف دول العالم، بدءًا من ١٥ نوفمبر ولمدة شهر مقبل.

وأوضحت أن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى مُتاح للشباب من جميع الجنسيات، الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٠ عامًا، داعية الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين، عبر الموقع الرسمى للمنتدى: «https://register.wyfegypt.com».

يُعقد منتدى شباب العالم فى يناير المقبل، بعد تأجيل نسخته التى كان من المقرر انعقادها فى عام ٢٠٢٠، بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، ليعد ويفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم، بحضور الشباب من مختلف الدول، لمناقشة «العالم ما بعد كورونا»، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية، وهى: السلام والتنمية والإبداع، وسط التزام كامل بكل الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى.

من جهتها، قالت سارة بدر، المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم: «نشعر بفخر شديد لعودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بعد توقف لمدة عام بسبب جائحة كورونا، ذلك الحلم الذى بدأ من المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية عام ٢٠١٧، وحوله الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حقيقة فى العام ذاته»، مشيرة إلى تحقيق المنتدى نجاحات كبيرة على المستوى الدولى فى نسخه الثلاث السابقة. وكشفت عن أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ستركز على تناول جائحة «كورونا»، خاصة ما يتعلق بالتحولات السريعة التى أحدثتها فى العالم، ومستقبل العالم بعد انتهائها، والتطورات التى سيشهدها التحول الرقمى وسوق العمل، إلى جانب دور المؤسسات الدولية فى التعافى، فضلًا عن مناقشة المبادرات التنموية لمواجهة الفقر فى العالم.

إلى جانب هذا، سيشهد الحدث تنظيم ورش عمل فى العديد من المجالات، على رأسها الطاقة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين، بما يمنح الشباب فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار، فضلًا عن تنظيم فعاليات أخرى تتعلق بريادة الأعمال، مع استمرار مسرح شباب العالم فى تقديم عروضه المختلفة، ومنصة «inspired» لعرض القصص الملهمة للشباب.

وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية من «كورونا» خلال فعاليات المنتدى، قالت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم: «الدولة وضعت خطة محكمة لضمان سلامة المشاركين، مع اشتراط تلقى اللقاح للحضور، ووجود فرق متابعة للتنفيذ»، مضيفة: «الأعداد ستكون مخفضة هذا العام، لتحقيق التباعد الاجتماعى الذى يضمن سلامة كل المشاركين، إلى جانب إجراء فحص يومى للجميع، واستخدام الكاميرات الحرارية».

بدورها، عبرت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن سعادتها الكبيرة بعودة منتدى شباب العالم، خلال الفترة من ١٠ لـ١٣ يناير ٢٠٢٢، بعد غياب بسبب «كورونا».

وكشفت عن تسجيل المنتدى فى الأمم المتحدة، الذى شهد على مدار نسخه الثلاث الماضية تنظيم أكثر من فعالية داخل وخارج مصر، لاستعراض توصياته ومخرجاته، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح وأجهزة الدولة المختلفة على دعم الشباب فى مختلف المجالات، فى ظل أن الشباب هم الرقم الصحيح فى معادلات الإرادة والتغيير، ولا يوجد مستقبل بدونهم.

وتناولت بشىء من التفصيل جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، معتبرة أنها أكبر دليل على الدعم الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس السيسى للشباب، منذ أصدر الرئيس القرار الجمهورى بإنشائها قبل ٤ سنوات، لتتحول إلى قبلة للتغيير والإبداع وتقديم الحلول المبتكرة.

وأضافت: «الأكاديمية وضعت لنفسها عددًا من الأهداف الاستراتيجية، مثل الاستثمار فى رأس المال البشرى، وأن تصبح مرجعًا ومركزًا للتميز الفكرى، وشريكًا استراتيجيًا فى تطوير مؤسسات الدولة وتوفير بيئة عمل مثالية تمتاز بالنزاهة والشفافية»، كاشفة عن وصول عدد المتدربين فى الأكاديمية إلى ٢٨ ألفًا و٣٧٧ متدربًا من مصر ودول القارة الإفريقية.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إن عودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة هى رسالة للعالم بأن مصر أرض الحب والسلام والأمن والأمان.

وأضاف «رضوان»: «عودة المنتدى فرصة جادة للشباب من مصر ودول العالم، للتعبير عن آرائهم فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ثم الخروج برؤى واضحة تسهم فى مستقبل أفضل لشعوبهم».

وشدد على أن المنتدى هو منصة حوارية بين شباب مختلف دول العالم، للتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن مشاكل وملفات حيوية مطروحة على مائدة الساحة الدولية، كما أنه يعبر عن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى انتهجها منذ ولايته، وتقوم على الإيمان بقدرة الشباب، وإتاحة المجال للتعبير عن أفكارهم، وكسر باب عزلتهم وتهميشهم، ومد جسور الثقة المتبادلة ونقل ما يطرحونه لمنافذ دولية.

وواصل: «المنتدى فرصة لتبادل الأفكار ونقل الخبرات والتجارب بين الدول وبعضها البعض، بما يسهم فى معالجة القضايا المشتركة، كما أنه يسهم فى خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن، فضلًا عن دوره فى الترويج السياحى لمصر».

واختتم بالإشارة إلى ضرورة ترجمة اهتمام القيادة السياسية بالشباب إلى نقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطنى فقط، بل على المستوى الدولى.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلقت نسخته الأولى فى ٢٠١٧، بناءً على اقتراح من شباب مصر المتميز، وذلك بحضور ٣ آلاف شاب.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى، فى ٢٠١٨، مشاركة أكثر من ٥ آلاف من شباب العالم، بينما انطلقت النسخة الثالثة فى ٢٠١٩، بمشاركة ٧ آلاف مشارك.