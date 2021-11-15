الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

بدأت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحاله مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد الماضى.

واستعرضت اللجنة مسودة مشروع القانون، وأكدت أن مشروع القانون سوف يساهم في تحفيز المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، وأن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على البيروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وأشارت اللجنة أن مشروع القانون المحال إليها من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات  القادمة.

مجلس النواب مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية تحفيز المستثمرين ستخراج التراخيص

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