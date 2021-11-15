استمرار ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا فى مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد- 19" عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي كوريا الجنوبية، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 2006 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بـالجائحة في البلاد إلى 397 ألفا و466 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3115.

وفي المكسيك، أظهرت البيانات الواردة على الموقع الرسمي للحكومة المكسيكية تسجيل 942 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي اٌصابات إلى 3 ملايين و845 ألفا و733 شخصًا، كما شهدت البلاد 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 291 ألفا و147 حالة وفاة.



وفي تايلاند، سجلت وزارة الصحة في البلاد 6343 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و24 ألفا و753 شخصًا، وشهدت تسجيل 45 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 40 ألفا و79 حالة، وفقا لصحيفة بانكوك بوست.



وفي بوليفيا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 341 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 523 ألفا و485 شخصا، كما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و17 حالة.



وفي أستراليا أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 1036 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 190 ألفا و624 شخصا، كما شهدت تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1888 حالة وفاة، وفقًا لموقع هيئة الإذاعة الأسترالية.



وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية في البلاد عن تسجيل 52 إصابة جديدة من بينها 32 حالة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 98 ألفًا و315 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليستقر عدد الوفيات عند 4636 حالة، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا على نشرتها الإنجليزية.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 1038 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 957 ألفا و537 شخصًا، كما سجلت البلاد 19 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و434، وفقا لموقع كازاخ إنفو الإخباري.



وفي الهند، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 10 آلاف 229 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34 مليونًا و447 ألفا و266 حالة، كما شهدت البلاد تسجيل 125 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 463 ألفا و655 حالة، وفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا.



وفي منغوليا، سجلت السلطات الصحية 491 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 373 ألفا و 344 حالة، كما شهدت البلاد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1888 حالة، وفقا لوكالة أنباء مونتسام المنغولية.



وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 174 إصابة جديدة بكورونا من بينها 173 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و866 شخصًا، كما شهدت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 34 حالة، وفقًا لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.



وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 240 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و279 ألفا و867 شخصا، كما شهدت البلاد تسجيل 6 حالات وفاة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و612 حالة، وفقا لصحيفة دون الباكستانية.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أيضًا، تم تسجيل 442 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 77 ألفا و147 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و228 ألفا و441 إصابة منذ بداية الوباء.



وتعافى على مدار أمس، 11 ألفا و219 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و642 ألفا و459 شخصا.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة، في صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 828 حالة إصابة جديدة و88 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 655 ألفا و674 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 26 ألفا و279 حالة حتى الآن.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 في آخر 24 ساعة، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 182 ألفا و425 حالة.



وقالت وزارة الصحة، في بيان، نقلته وكالة أنباء آكي بيرس الرسمية، أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة جديدة من جراء الاصابة بالفيروس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 2707.



وفي أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 232 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 189 ألفا و915 حالة ، كما شهدت البلاد تسجيل حالتين وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1358 حالة، وفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الصحة في صباح اليوم الإثنين عبر موقعها الرسمي.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 785 ألفا و911، والوفيات 11 ألفا و57.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي، أن 6017 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام أيضا في آخر 24 ساعة.



وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 119 ألفا و588 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2872 حالة وفاة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 آلاف و143حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال نور هشام عبدالله، مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و551 ألفا و452 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة “فري مالاي توداي” الماليزية.



وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و607 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و38 ألفا و436 منذ بدء الجائحة والوفيات إلى 97 ألفا و715 وفاة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى و328 ألفا و436 963 حالة، والوفيات و7016 وفاة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 239 ألفا و760 حالة.

أما في التشيك، سجلت السلطات الصحية 5650 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و 896 ألفا و 75 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 31 ألف و 541 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 444 ألفا و181 حالة إصابة فيما بلغ تراكمي حالات الوفيات 6344 حالة وفاة.

وفي إسرائيل، سجلت السلطات الصحية اليوم الاثنين 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، من بينها 156 في وضع خطير بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية. ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونا و337 ألفا و102 حالة. في حين بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 8143 وفاة، بعد تسجيل ثلاث وفيات.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 826 حالة إصابة جديدة و5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن تعافى 483 شخصا وخروجهم من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 10158 حالة، فضلا عن 105 حالات وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8176 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 52 منطقة خلال ال24 ساعة الماضية، منها 13 حالة لوافدين من الخارج، فضلا عن 64 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل الآن إلى 1026522 حالة، بينهم 3947 في حالة خطيرة، و23082 حالة وفاة، بحسب وكالة أنباء فيتنام.

وفي كوبا، سجلت وزارة الصحة 958738 حالة إصابة إيجابية جديدة بكوفيد-19، و3 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ مارس 2020، سجلت كوبا 958738 حالة إصابة بالفيروس و8282 حالة وفاة، بحسب وكالة أنباء /برنسا لاتينا/ الكوبية.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالات وفاة.

وبهذه الحصيلة، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كينيا حتى الآن إلى 254297 حالة، فضلا عن 5316 حالة وفاة، بحسب موقع /ذا نيشن كينيا/ الإخباري.

أما في سريلانكا، فقد أفادت دائرة المعلومات الحكومية بتسجيل 1843 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و23 حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي إصابات كوفيد-19 في سريلانكا قد وصل بذلك إلى 551343 حالة، بالإضافة إلى 13995 حالة وفاة، حسبما أوردت صحيفة /ديلي نيوز/ السريلانكية.

وفي قبرص، بلغت آخر حصيلة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 206 حالات جديدة ولم تسجل أي حالات وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة القبرصية.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الجائحة سجلت قبرص 127684 حالة إصابة بكوفيد-19 و588 حالة وفاة، وفقا لصحيفة /سايبراس ميل/ القبرصية.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 1483 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية و15 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1107488 حالة إصابة و18257 حالة وفاة، فضلا عن تعافي 1051300 شخص من المرض، بحسب صحيفة /ذا برتغال نيوز/.

وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 14 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ولم تسجل أي وفيات جراء الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء /أنجولا برس/ أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة قد وصل الآن إلى 64913 حالة، و1727 حالة وفاة، وتعافي 61687 شخصا.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 12024 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و6 حالات وفاة.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2295107 حالات، وبلغت الوفيات18734 حالة، فضلا عن تعافي 1993056 شخصا، بحسب موقع /داتش نيوز/ الإخباري الهولندي.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و818 ألفا و511 حالة.

وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 45 ألفا و709 حالات.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في أنحاء البلاد إلى جانب حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة /جابان توداي/ اليابانية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، يرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و725 ألفا و913 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألف و340 حالة وفاة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 9 ألاف و512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و214 آلاف و23 حالة.

وقالت الوزارة -إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 ألفا و879 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي مليونين و817 ألفا و206 مرضى حتى الآن من الفيروس.

أما في المجر، سجلت السلطات 21 ألفا و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 304 وفيات، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 960 ألفا و844 إصابة والوفيات إلى 32 ألفا و171 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 61 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 563 ألفا و445 شخصًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 13 ألفا و598 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، قال فريق الاستجابة الوطني لكوفيد-19 في الدولة إنه تم تسجيل 1135 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و55 حالة وفاة. ويعالج حاليا 2338 مريضا في المستشفيات.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في كرواتيا حتى الآن 539 ألفا و887 حالة فضلا عن 9936 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 379 ألفا و964 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 4953 منذ بداية الجائحة بعد أن سجلت 12 حالة وفاة جديدة خلال أمس.

وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 3166 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 170 ألفا و285 إصابة، فيما لم تسجل البلاد وفيات جديدة، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند الـ 1216 حالة وفاة، وفقا لمعهد الرعاية الصحية والرفاهية الفنلندي.

أما في اندونيسيا، تم تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و251 ألفا و76 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 143 ألفا و670 حالة وفاة.

وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 511 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 212 ألفا و607 إصابات، كما سجلت 17 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 1690 وفاة.