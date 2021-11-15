المُلهمات.. متطوعات «حياة كريمة» يتحدثن لـ«الدستور»

لا يعلم الكثيرون أن سببًا من أسباب النجاح الباهر الذى وصلت إليه مبادرة «حياة كريمة» فى تحقيق أهدافها والمضى قدمًا نحو تحويل هذا الشعار إلى واقع ملموس- مواطنات مصريات تطوعن للمساهمة فى مشروعات وفعاليات المبادرة مجانًا.

جنديات «حياة كريمة» أثبتن للجميع أنهن أهل للثقة، وقادرات على مجاراة الرجال والتفوق عليهم فى بعض المجالات، وإثبات حبهن للوطن وقدرتهن على المساهمة الفاعلة فى تنميته والارتقاء به.

كانت مؤسسة «حياة كريمة» قد فتحت باب التقدم للمشاركة فى مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية فى مجالات عدة، من بينها التوعية المجتمعية والمجال الهندسى والتدريب والتأهيل والخدمات الطبية والصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المواهب والإبداع.

«الدستور» تواصلت مع عدد من متطوعات المبادرة الرئاسية، للتعرف على تفاصيل مشاركتهن فى أنشطة وفعاليات ومشروعات «حياة كريمة»، وكيف استطعن التوفيق بين واجبات حياتهن الأساسية ومتطلبات التطوع.

شيماء الكرش:لقاء السيدة انتصار السيسى أجمل مكافأة لجهودنا

قالت الدكتورة شيماء الكرش، دكتوراه فى الاقتصاد المنزلى قسم التغذية وعلوم الأطعمة جامعة المنوفية مسئولة القوافل الطبية والملف الثقافى بالمبادرة بمحافظة المنوفية- إنها تطوعت للعمل فى «حياة كريمة» إيمانًا منها بدور المبادرة فى تطوير البنية التحتية لقرى الريف ومساعدة أهله، وحتى تتمكن من تحويل مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهيرة ووعده بأن «مصر أم الدنيا وحاتبقى أد الدنيا».

وأضافت: «مقولة الرئيس جعلتنى أشعر بأن من واجبى المساعدة لتحويلها إلى حقيقة، وأن الارتقاء ببلادنا وتطويرها ليسا مسئولية الحكومة وحدها، ولكنهما مسئولية الجميع بمن فيهم الشباب والنساء والرجال، ومع مشاهداتى الشخصية لأعمال التطوير والتحديث التى يشهدها جميع مناطق مصر بادرت بالتطوع على الفور».

وكشفت «شيماء» عن أنها تشارك فى توجيه القوافل الطبية المجانية بالمحافظة عن طريق إجراء عمليات الحصر بالقرى والنجوع، والمتابعة المستمرة لعمليات التطوير وتنفيذها وكذلك تقييمها، موضحة: «أشارك أيضًا فى الأعمال الإنسانية والمجتمعية بالعمل الميدانى، فالمبادرة لا تهتم بأعمال تطوير البنية الأساسية فقط، لكنها تهتم أيضًا بتطوير الإنسان، عبر المساهمة فى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وتوعيتهن بمبادئ تأسيس الأسرة، إلى جانب تعليم الأطفال، وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا».

أما عن صعوبات العمل التطوعى، فذكرت «شيماء» أن هناك بعض المشاق التى تواجه المتطوعة، خاصة إذا كانت تعمل بوظيفة أخرى، مثلما هو الحال معها.

وقالت: «أنا أم لثلاثة أبناء وفى الوقت نفسه أعمل فى مجال التغذية، إضافة إلى عملى التطوعى الذى يشهد رؤسائى بكفاءتى فى إنجازه، وقدرتى على تنفيذ جميع تلك الأعمال معًا ونجاحى فيها هو حبى الشديد للعمل التطوعى، ذلك الحب الذى أنقله إلى أطفالى، فأنا أحرص على اصطحاب ابنتى الكبيرة، ١٠ سنوات، فى بعض الجولات الميدانية، وترى ما أفعله وتتعلم منّى كما تشجعنى أيضًا على الاستمرار».

وأضافت «شيماء»: «المرأة المصرية قادرة على النجاح فى كل شىء وتأدية المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، وبأعلى مستوى من الجودة، إضافة إلى قدرتها على المساهمة فى إنشاء جيل يؤمن بأهمية العمل التطوعى».

واختتمت: «سعيدة جدًا لأننى كنت واحدة من عضوات الفريق الذى التقى السيدة انتصار السيسى، أثناء جولة لها لتفقد الإنجازات التى حققتها مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، فى زيارتها لقرية شما، حيث أثنت على جهود العاملين والعاملات بالمبادرة، وكان اللقاء وكلمات الشكر أقيم مكافأة لجهود المتطوعات».

ريهام سيد: المبادرة لها أثر عظيم فى تحسين المعيشة

ذكرت ريهام سيد، متطوعة فى «حياة كريمة» فى المنوفية، أنها وزملاءها يتولون مهمة البحث عن كل الخدمات التى تنقص الأهالى، ومحاولة توفيرها لهم لتكتمل فرحتهم.

وقالت إن ما تقوم به الدولة، فى الوقت الحالى، من مشروعات قومية، له دور عظيم فى النهوض بمجتمعنا وتحسين ومعالجة ما يعانى منه من خلل.

وأضافت «ريهام»: «المبادرة كان لها عظيم الأثر فى تحسين أحوال المواطنين بكل المناطق والمحافظات، خاصة لمن هم أولى بالرعاية، عبر تقديم الخدمات المختلفة لهم، كما كان لها دور كبير فى أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو استثنائيًا خلال الفترة السابقة». وأكملت «ريهام» أنها تطوعت فى المبادرة فور إعلانها عن احتياجها متطوعين، من خلال الرابط الرسمى الذى أطلقه مسئولوها، كاشفة عن أن زوجها كان أكبر داعم لها فى ذلك الأمر، من خلال تشجيعها الدائم على التطوع، بل ومشاركتها فيما تقوم به من أعمال تخص المبادرة، معبرة عن فخرها بتطوعها دون مقابل مادى لهدف نبيل هو رسم البسمة على أوجه أهالى القرى.

ونوهت بأن التطوع يساعدها على التفوق فى عملها، واكتساب خبرات جديدة، قائلة: «ننزل ونساعد الأهالى ونشوف الخدمات إللى نقصاهم ونحاول نوفرها ليهم، وفرحتنا تكتمل بدعوات الناس لينا والبسمة المرسومة على وجوههم».

ولفتت «ريهام» إلى أن المبادرة أسهمت فى تطوير الكثير من القرى بالمحافظة، وتوفير خدمات الصرف الصحى والعلاج بالمجان، وتطوير مراكز الشباب والطرق.

إسراء عبدالوهاب:فخورة بأننى جزء من هذا المشروع القومى

أكدت إسراء عبدالوهاب، ٢٢ عامًا، إحدى المتطوعات فى مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، أن المبادرة الرئاسية نجحت فى تحقيق إنجازات كثيرة فى كل المحافظات، واستهدفت القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدة أنها سخرت وقتها لخدمة الوطن.

وأضافت «إسراء»: «أشعر بالفخر لأننى جزء من هذا المشروع الضخم، وأحلم بأن تتغير حياة سكان القرى للأفضل»، موجهة الشكر للرئيس السيسى ولمسئولى المبادرة، على الاهتمام بالفقراء.

هبة الهبهوب:أعمل ضمن فريق الرصد الميدانى لرصد احتياجات الأهالى

كشفت الدكتورة هبة الهبهوب، مسئولة علاقات عامة بشركة تأمين حاصلة على دكتوراه فى الإعلام من جامعة القاهرة، عن أنها تشارك فى العمل التطوعى منذ ٦ سنوات، مشيرة إلى أنها تطوعت للعمل بالمبادرة بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاقها «فهذا واجب على كل مصرى».

وقالت: «أحب العمل التطوعى، وأرى أنه من الواجب أن يشارك المواطنون فى بناء بلدهم مع الحكومة، وأن يشاركوا، أيضًا، فى دعم الدولة عبر مساندة الفقراء».

وأضافت «الهبهوب»: «أرى أن الله هو من كلفنى بهذا العمل، وأعمل باجتهاد كى أساعد فى تحقيق حلم الرئيس السيسى، وهو أن يعيش كل مصرى حياة كريمة»، مؤكدة أنها تشعر بسعادة كبيرة لأنها جزء من هذا الإنجاز الكبير.

وأشارت إلى أنها تعمل ضمن فرق الرصد الميدانى، التى يمر أعضاؤها على منازل الناس فى القرى لمعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم، وعلى هذا الأساس يجرى تحديد أولويات العمل بالمبادرة.

وواصلت: «كما نرصد مشكلات البنية التحتية، وبعد الانتهاء من الرصد نعد تقريرًا يتضمن كل ما لاحظناه، ويجرى رفعه لمسئولى المبادرة».

وقالت إنها تشعر بأنها إنسان إيجابى ومفيد لوطنه حينما تشارك فى أعمال المبادرة، وتشعر بالسعادة حينما تسمع دعوات الأهالى لها ولزملائها وللرئيس السيسى.

وتابعت «الهبهوب»: «دعوات الأهالى تجعلنى أنسى أى إرهاق، وأصر على استكمال هذا الطريق»، مؤكدة أن عملها التطوعى لم يؤثر على وظيفتها الأساسية.

بسنت بهاء: خصصت 3 أيام فى الأسبوع للمشاركة فى تنفيذ الأعمال

رأت بسنت بهاء، متطوعة فى المبادرة، أن «حياة كريمة» أكبر إنجاز حققته الدولة فى تاريخها، حيث استهدف المشروع إصلاح الخلل الكامن بالمجتمع المصرى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وسد احتياجات العاجزين غير القادرين.

وشددت «بسنت» على أن التطوع بالمبادرة عمل مشرف ومبهج يقوم به الشباب، مشيرة إلى أن المبادرة سهلت التطوع عبر تخصيص رابط للراغبين من أجل التقديم.

وأضافت أنها تؤمن بأهمية التطوع فى الحياة، وهذا دفعها للمشاركة مع المبادرة فى تطوير القرى وتجميل منطقتها، وتقديم الدعم للأهالى، قائلة: «خصصت ٣ أيام فى الأسبوع للعمل مع المبادرة، وشغفى وحبى للتطوع ومساعدة الناس وإنى أسيب بصمة حقيقة لأهالى القرية وده اللى خلانى أتشجع وأتطوع فى المبادرة». وذكرت «بسنت» أنها تحاول جاهدة بالتعاون مع فريق المتطوعين، تقديم المساعدة للمواطنين عن طريق الاستماع إلى مشاكلهم، موضحة: «بنحسسهم إننا منهم وجنبهم وبنحاول نفهمهم إن المبادرة تضمن حقوق المواطن المصرى فى إنه يلاقى صرف صحى كويس وشبكة غاز جيدة وكهرباء والمياه وتكون المدارس النموذجية».

وتابعت أن المبادرة كان لها دور كبير فى رفع كفاءة البنية التحتية والطرق وغيرها من الخدمات المهمة والرئيسية، منوهة بأنه يتم إعداد تقارير شاملة ونموذجية حول حجم الأعمال ورفعها لمسئولى المبادرة بالمحافظة.

وتمنت «بسنت» أن تكون سببًا فى رسم الابتسامة والفرحة على وجوه الأهالى بما تم إنجازه فى المبادرة.

إيمان محمد: أسهمت فى حصر المدارس المحتاجة للتطوير

قالت «إيمان» محمد، ٢٣ عامًا، إحدى متطوعات مبادرة «حياة كريمة» بالوادى الجديد، إن المبادرة تسهم بشكل كبير فى إحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين من خلال ما تقدمه من خدمات، حيث كانت المحافظة تفتقر للكثير من الخدمات، لكن المبادرة وفرتها لنا. وأضافت أن المبادرة فتحت بابًا للتطوع، ما أسهم فى نجاحها ووصولها إلى المناطق النائية التى فى حاجة للخدمات المختلفة، مشيرة إلى أنه بمجرد سماعها بالمبادرة سجلت فيها فورًا وبعد عدة أيام تواصل معها أحد المسئولين، وأبلغها بأنها أصبحت بالفعل إحدى المتطوعات بها.

وواصلت «إيمان»: «تنقلت بين المحافظات للاستماع إلى شكاوى الأهالى وتواصلت مع المسئولين لتلبية مطالبهم، وأسهمت فى حصر المدارس التى تحتاج إلى تأهيل وترميم وكذلك القرى التى تفتقر إلى المدارس ويصعب على أبنائها التنقل بين المراكز». واختتمت: «المبادرة قدمت الكثير لأهالى القرى النائية بالمحافظة، وما زال العمل مستمرًا فى قرى اللواء صبيح، وعلى بن أبى طالب وأبوهريرة وغيرها من القرى داخل المحافظة، كما أسهمت المبادرة فى دعم المُزارع وتقديم ما يحتاجه من مستلزمات».