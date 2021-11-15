الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رابط حجز جرعة كورونا من موقع وزارة  الصحة الرسمي.. يدور في ذهن الكثير من المواطنين تساؤلات حول الرابط الرسمي لتلقي جرعة اللقاح، ويكثر البحث بمحركات البحث الإلكترونية "جوجل"، في كل يوم، حيث قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بتخصيص رابط يتاح للمواطنين من خلاله التسجيل عبره، موضحة الخطوات ورابط الحجز للقاح بمصر، من ضمن خطة الدولة المصرية وذلك للحد من انتشار الفيروس، والتصدي لجائحة كورونا، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين.

ونوهت وزارة الصحة والسكان أن هناك فئات تم منعها من الحصول على لقاح فيروس "كورونا"، من ضمنهم المواطنون الذين يقل عمرهم عن 18 عاما، والسيدات "الحوامل"، والمواطنين ذات الأمراض المناعية، حيث يفضل بالنسبة لهم استشارة الدكتور أولا، أو المواطنين الذين يعانون من ظهور أي عرض لمرض تنفسي.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط حجز جرعة كورونا من موقع وزارة  الصحة الرسمي وخطوات التسجيل طبقا لما أعلنته "وزارة الصحة والسكان المصرية".

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية الموقع الإلكتروني الخاص لحجز لقاح فيروس كورونا بمصر، ويتيح الموقع جميع المعلومات المتاحة من أجل الحصول على اللقاح، والذي يتاح الدخول عليه عبر الرابط الأتي:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

طريقة حجز لقاح كورونا لجميع الفئات خطوة بخطوة.

قامت وزارة الصحة المصرية بإتاحة الرابط وخطوات الحجز للقاح فيروس كورونا بمصر، وذلك باتباع الخطوات الاتية:

(١) قم بتسجيل الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الخاص من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا ٢٠٢١.
(٢) قم بإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، الرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم منها رقم الهاتف الخاص.
(٣) يتلقى المواطن القائم بعملية التسجيل، رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.
(٤) حدد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.
(٥) بما يخص القطاع الطبي يراعي عن التقديم للحصول على اللقاح تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.
(٦) إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، بالإضافة إلى التقارير الطبية.
(٧) الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي قام المتقدم بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.
(٨) بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم والذي يتمكن متلقي اللقاح المتابعة من خلاله.

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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