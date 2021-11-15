انخفاض الغياب.. «الصحة» تكشف تفاصيل أول يوم حظر للموظفين غير الملقحين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم اليوم تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين في الهيئات والمؤسسات، دون إثبات تلقيهم لقاح كورونا.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك وعيا عند الموظفين وتفهموا هذا القرار وساعدوا في تطبيقه، ما حد من الزحام، موضحًا أن مهلة الـ15 يوما كانت كافية.

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